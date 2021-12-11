Госпереворот и шантаж отключениями света: о чем свидетельствуют заявления Зеленского в адрес Ахметова

Украинское общество не поддерживало и не поддерживает попытки переворота в нашем государстве. Об этом в интервью телеканалу "1+1", вышедшем вечером 10 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он анонсировал попытку госпереворота на начало декабря и допустил причастность к этому олигарха Рината Ахметова, противостояние которого с Банковой обостряется.

Владимир Зеленский и Ринат Ахметов - фото: 24 канал

Также глава государства в интервью "плюсам" обратил внимание на то, что некоторые олигархи пытаются шантажировать власть возможными отключениями тепла и электроэнергии в отдельных регионах Украины. Но никаких массовых отключений не будет, заверил он.

О чем говорят подобные заявления Зеленского? Как ситуация между ним и Ахметовым может развиваться дальше? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Ахметову придется принять правила игры Зеленского. Но это не означает, что Ахметов перестанет точить зуб на президента и его команду

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко акцентирует, что президент во время пресс-конференции говорил о перевороте иронично. И четко сказал, что не верит в это.

Что они не видят никакой "зрады" и оснований выходить на улицы. Поэтому это и оказалась самая короткая безморозная акция части оппозиции", – отмечает эксперт. "А протесты 1 декабря четко показали, что люди не готовы поддерживать такие движения.

По его мнению, ситуация с Ахметовым скорее всего будет урегулирована или до конца текущего года, или в начале следующего.

"Президент проявил жесткость в отношении олигарха и применил четкие экономические рычаги. Ахметов начал терять сотни миллионов на своем бизнесе. А ответить олигарх смог только медийно, понимая, что любые другие действия приведут к жесткому ответу со стороны президента, – поясняет Игорь Петренко. – Поэтому Ахметову придется принять правила игры Зеленского. Но это не означает, что Ахметов перестанет точить зуб на президента и его команду. И при условии ослабления позиций Зеленского, он может вспомнить ему всё".

Власть, которая не наладила институционный баланс, переходит в наступление через популизм и обвинения представителей крупного бизнеса в тех или иных грехах, включая эфемерную попытку госпереворота

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что заявления президента о якобы госперевороте, да еще и с участием Ахметова, являются выдумкой. И просто поднятием ставок в политической и экономической борьбе именно с Ахметовым.

"Чтобы говорить о госперевороте, нужно апеллировать фактами. А они обществу так и не были презентованы. И очень странным выглядит, когда президент делает такие резонансные заявления, а после них не следует никаких арестов. Это означает, что мы имеем дело с выдумками. С информацией, которую вбрасывают в массы, чтобы взбудоражить общество. Чтоб людям было, о чём поговорить. Тем самым отвлекая внимание от действительно громких дел, включая "вагнергейт"", – говорит Тарас Семенюк.

По его мнению, такая наступательная, но не аргументированная коммуникация, говорит о том, что власть не имеет ответов на сложные вопросы. А ответственность за проваленный энергосезон пытается переложить на олигархов, которые якобы шантажируют отключением тепла.

"Между тем, собственникам тепловых генераций не выгодно отключать граждан от тепла. Ведь это их деньги, которые они получают потом. И никто не заинтересован, чтобы в обществе в результате таких отключений воцарился хаос. Все хотят спокойно пережить отопительный сезон. А то, что власть не подготовилась к нему, не создала соответствующих запасов того же угля – это именно ее ответственность, – уверен Тарас Семенюк. – Политическая борьба между президентом с помощью т.н. программы деолигархизации, под каток которой, похоже, попадает только один олигарх – Ахметов – свидетельствует об избирательности такого подхода, а не о системной работе по демонополизации отдельных секторов экономики в пользу общества. Бороться с олигархами следует институциями, а не пламенными лозунгами или обвинениями в госперевороте".

Институционная борьба предусматривает баланс власти, о чём, кстати, говорил экс-глава МВД Арсен Аваков, напоминает эксперт. По его словам, это прекрасно работает на Западе.

"Власть, которая не наладила институционный баланс, переходит в наступление через популизм и обвинения представителей крупного бизнеса в тех или иных грехах, включая эфемерную попытку госпереворота. Всё это играет в минус обществу, в минус нормальному развитию страны. Похоже, когда запахло досрочными выборами в ВР, власть пытается хоть как-то удержать падающие рейтинги, а также назначает врага, которого, в случае чего, можно бить", – резюмирует Тарас Семенюк.

Ранее на портале "Комментарии" — Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО.

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