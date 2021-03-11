СНБО проверит, не было ли госизменой голосование 236 нардепов за «Харьковские соглашения» в 2010 году

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Татьяна Веремеева
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проверит законность
ратификации 236 народными депутатами так называемых Харьковских соглашений в
2010 году. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов
По его словам, в 2008 году Кабмин должен был разработать законопроект,
который регулировал бы выход Черноморского флота РФ в 2017 году. Но этот
законопроект так и не был разработан. Данилов считает, что это стало одной из
причин появления в 2010 году "Харьковских соглашений", которые депутаты
Верховной Рады ратифицировали всего лишь спустя четыре дня после подписания в
Харькове.
Сейчас также есть отдельное поручение СБУ выяснить, как 236 нардепов голосовали
по этому вопросу. Также Служба может возбудить производства по 111 статье УК "Государственная
измена" к этим лицам.
Алексей Данилов также отметил, что депутатов планируют вызывать для
объяснений в СБУ.
Политолога Петр Охотин отметил для портала "Комментарии", что Владимир
Зеленский и Алексей Данилов проводят переформатирование государственной
вертикали.
Отметим, 27 апреля 2010 года депутаты направили на ратификацию парламента "Харьковские
соглашения", что стало одним из самых скандальных голосований в истории
Украины.
"Харьковские соглашения" — подписанный тогдашними президентами Украины и России
Виктор Янукович и Дмитрий Медведев документ, который фактически предусматривал,
что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ,
за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
Напомним, портал "Комментарии" вместе с экспертами разбирался, какие
могут быть последствия у сегодняшнего заседания СНБО.
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