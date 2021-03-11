logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.03.2021

BTC/USD

56940.73

ETH/USD

1801.74

LTC/USD

199.44

НБУ 11.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика СНБО проверит, не было ли госизменой голосование 236 нардепов за «Харьковские соглашения» в 2010 году
commentss НОВОСТИ Все новости

СНБО проверит, не было ли госизменой голосование 236 нардепов за «Харьковские соглашения» в 2010 году

С нардепами планируют побеседовать в СБУ

сегодня, 20:59
Автор:

Татьяна Веремеева

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проверит законность ратификации 236 народными депутатами так называемых Харьковских соглашений в 2010 году. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО проверит, не было ли госизменой голосование 236 нардепов за «Харьковские соглашения» в 2010 году

Алексей Данилов

По его словам, в 2008 году Кабмин должен был разработать законопроект, который регулировал бы выход Черноморского флота РФ в 2017 году. Но этот законопроект так и не был разработан. Данилов считает, что это стало одной из причин появления в 2010 году "Харьковских соглашений", которые депутаты Верховной Рады ратифицировали всего лишь спустя четыре дня после подписания в Харькове.

Сейчас также есть отдельное поручение СБУ выяснить, как 236 нардепов голосовали по этому вопросу. Также Служба может возбудить производства по 111 статье УК "Государственная измена" к этим лицам.

Алексей Данилов также отметил, что депутатов планируют вызывать для объяснений в СБУ.

Политолога Петр Охотин отметил для портала "Комментарии", что Владимир Зеленский и Алексей Данилов проводят переформатирование государственной вертикали.

"Последние решения СНБО – это, прежде всего, напоминание о том, что за национальную политику в Украине ответственно государство. Дело против 236 депутатов – маркер. Суть его –  преступления перед государством не забыты", – отметил эксперт. Он также отметил, что положительная сторона такой политики — президент и государство показали, что законы и национальная безопасность выше мандатов и денег.

Отметим, 27 апреля 2010 года депутаты направили на ратификацию парламента "Харьковские соглашения", что стало одним из самых скандальных голосований в истории Украины.

"Харьковские соглашения" — подписанный тогдашними президентами Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев документ, который фактически предусматривал, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

Напомним, портал "Комментарии" вместе с экспертами разбирался, какие могут быть последствия у сегодняшнего заседания СНБО.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4842.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ