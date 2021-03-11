Украину хотят поделить на 10 функциональных зон: что это значит

По словам министра, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, — а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал разделение территории Украины на десять функциональных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 марта.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам... Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", — заявил глава Минрегиона.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

1. Горные территории Украинских Карпат

2. Макрорегион "Азов-Черное море"

3. Пограничные регионы

4. Пограничные территории в неблагоприятных условиях

5. Временно оккупированные территории Украины

6. Природоохранные территории (Изумрудная сеть)

7. Городские агломерации

8. Центры экономического развития

9. Монофункциональные старопромышленные города

10. Сельские территории в неблагоприятных условиях

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 12 июня в рамках реформы децентрализации ликвидировал 490 существующих районов и образовал 129 новых, а также определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных общин. Бюджет по новому территориально-административному устройству начнут формировать уже со следующего года.