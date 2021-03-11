Украину хотят поделить на 10 функциональных зон: что это значит

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Лиза Снисар
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал разделение территории Украины на десять функциональных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 марта.
Алексей Чернышов - фото из открытых источников
По словам министра, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, — а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.
Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
1. Горные территории Украинских Карпат
2. Макрорегион "Азов-Черное море"
3. Пограничные регионы
4. Пограничные территории в неблагоприятных условиях
5. Временно оккупированные территории Украины
6. Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
7. Городские агломерации
8. Центры экономического развития
9. Монофункциональные старопромышленные города
10. Сельские территории в неблагоприятных условиях
Напомним, что ранее Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 12 июня в рамках реформы децентрализации ликвидировал 490 существующих районов и образовал 129 новых, а также определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных общин. Бюджет по новому территориально-административному устройству начнут формировать уже со следующего года.
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