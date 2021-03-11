Удар по олигархам и депутатам: чем «отличилось» очередное заседание СНБО

Сегодня, 11 марта, состоялось очередное заседание СНБО, секретарь которого, Алексей Данилов, провел брифинг по его итогам. Некоторые решения Совета нацбезопасности и обороны были ожидаемыми, а некоторые действительно удивили. Чего ждать дальше? Портал "Комментарии" разобрал ситуацию с экспертами.

Решения СНБО все еще удивляют украинцев. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Очередной удар по пророссийским силам в Украине

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что мы видим логику последовательных силовых действий власти по отношению к пророссийским силам.



"Пользуясь военным языком, удары наносятся по квадратам. Первым ударили по главному — символическому объекту — по Медведчуку, его каналам и бизнесу. Потом пришел черед десяти силовиков-предателей времен Януковича. Сейчас добрались до Курченко. Имеется в виду расследование против "Донецкоблгаза", который попытался недавно лишить газа жителей подконтрольной правительству части Донецкой области. Как сегодня сообщил Данилов, владеют "Донецкоблгазом" компании Гонконга. Думаю, веревочка ведет именно к бежавшему в РФ младоолигарху Курченко, который изрядно наследил и в ОРДЛО, — отмечает Владимир Фесенко. — А в Украине есть СМИ, связанные с Курченко. И, судя по некоторым данным, масса других бизнес-активов".

Символичным эксперт называет и то, что параллельно с заседанием СНБО появились сообщения от Офиса Генпрокурора и СБУ о разоблачении масштабной схемы реализации некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС. Речь, похоже, идет об обысках в Glusco, которую СМИ связывают с Медведчуком.



"А еще нас, как оказалось, ждут расследования по депутатам, которые голосовали за Харьковские соглашения, возращение государству стратегических предприятия ("Мотор Сич" — первая ласточка). Анонсирован пересмотр разрешения и сертификатов на добычу полезных ископаемых в Украине. Похоже, шоу будет продолжаться", — резюмирует Владимир Фесенко.

СНБО демонстрирует главенство закона над деньгами

По мнению политолога Петра Охотина, Владимир Зеленский и Алексей Данилов проводят переформатирование государственной вертикали.



"Последние решения СНБО — это, прежде всего, напоминание о том, что за национальную политику в Украине ответственно государство. Дело против 236 депутатов (сегодня на заседании СНБО Службе безопасности Украины поручили изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, где речь, в том числе, шла о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму) — маркер. Суть его — преступления перед государством не забыты".

По мнению эксперта, положительная сторона такой политики — президент и государство показали, что законы и национальная безопасность выше мандатов и денег.

"Отрицательная — олигархи могут воспринять эти действия как призыв для объединения, — предупреждает Петр Охотин. — И начать искать заинтересованные в дестабилизации в нашей стране стороны — как в Украине, так и за ее пределами".

Ранее "Комментарии" более детально рассказывали о решении СНБО вернуть "Мотор Сич" в распоряжение государства.

Также на портале можно узнать, что в Нацсовете собираются делать в отношении аннексированного Крыма.

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