Ермак рассказал, когда в Украине может появиться вакцина Pfizer

Язык
Coinspot 10.03.2021
BTC/USD
56322.52
ETH/USD
1846.00
LTC/USD
203.71
НБУ 10.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. В то же время украинская сторона рассчитывает на помощь Евросоюза. Об этом стало известно на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" 10 марта.
Андрей Ермак - фото из открытых источников
По его словам, Киев рассчитывает на большую помощь Европейского союза и еще надеется, что она все-таки будет.
Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа.
Как ранее сообщали "Комментарии", до этого Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.
Также Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости