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Ермак рассказал, когда в Украине может появиться вакцина Pfizer

Ермак добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности

сегодня, 15:54
Автор:

Лиза Снисар

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. В то же время украинская сторона рассчитывает на помощь Евросоюза. Об этом стало известно на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" 10 марта.

Ермак рассказал, когда в Украине может появиться вакцина Pfizer

Андрей Ермак - фото из открытых источников

По его словам, Киев рассчитывает на большую помощь Европейского союза и еще надеется, что она все-таки будет.

"С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели", — отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа. 

Как ранее сообщали "Комментарии", до этого Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.

Также Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pEYOUyt0uRs&ab_channel=DeutscheGesellschaftf%C3%BCrAusw%C3%A4rtigePolitike.V.
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