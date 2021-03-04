"Началась третья волна": Шмыгаль допустил повторный локдаун в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции 4 марта.

"К сожалению, нужно констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим… Невозможно интерпретировать по-другому. Нужно быть сознательными — началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", — заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, где сегодня "оранжевый уровень"… Конечно, когда большая часть областей будет в "красных зонах", скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", — добавил Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.

Напомним, что ранее стало известно, что с начала Covid-вакцинации в Украине первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 украинцев. Таким образом, за прошедшие сутки привили 2680 человек.

Как ранее сообщали "Комментарии", Шмыгаль заявил, что Украина до конца марта ожидает поставки более 2 млн доз вакцин от коронавируса. Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин для украинцев.