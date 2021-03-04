Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить Covid-вакцина для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от $15 до $20. Об этом премьер рассказал в интервью Фокусу 4 марта.

Шмыгаль рассказал о цене на Covid-вакцину - фото из открытых источников

Таким образом, глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, через несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", — сообщил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, пока коммерческого обращения вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса.

Напомним, что ранее стало известно, что отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. По словам Шмыгаля, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также премьер добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания.

Как ранее сообщали "Комментарии", в зоопарке американского города Сан-Диего пять бонобо и четыре орангутана получили вакцину от Covid-19, предназначенную для домашних животных. Вакцинировать животных решили после того, как восемь горилл в январе заразились Covid-19.

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