Шмыгаль: Украинская медицинская система готова к третьей волне Covid

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом. Об этом стало известно на заседании Кабмина 10 марта.

"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему… В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", — заявил премьер.

Также он призвал органы местной власти ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.

"Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 — это один из наивысших показателей в Европе", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что до этого Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.

Как ранее сообщали "Комментарии", Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа.