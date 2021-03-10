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Главная Новости Политика внутренняя политика Шмыгаль: Украинская медицинская система готова к третьей волне Covid
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Шмыгаль: Украинская медицинская система готова к третьей волне Covid

Больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом

сегодня, 13:54
Автор:

Лиза Снисар

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом. Об этом стало известно на заседании Кабмина 10 марта.

Шмыгаль: Украинская медицинская система готова к третьей волне Covid

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему… В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", — заявил премьер.

Также он призвал органы местной власти ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.

"Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 — это один из наивысших показателей в Европе", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что до этого Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.

Как ранее сообщали "Комментарии", Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PFS-zFyIr_8&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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