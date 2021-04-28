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Главная Новости Политика рада Вице-премьер Стефанчук назвал условие для роспуска Рады Зеленским
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Вице-премьер Стефанчук назвал условие для роспуска Рады Зеленским

Первый вице-спикер парламента считает, что Зеленский в ближайшее время не собирается распускать парламент, однако причина у него есть

28 апреля 2021, 15:02
Автор:

Вечканова Елена

После прихода Владимира Зеленского к президентству украинское общество начало чаще говорить о вероятном роспуске парламента. Такие беседы велись едва ли не после каждого принятого новоизбранной Радой закона. По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, у Зеленского и сегодня имеется юридическая подоплека для подобного действия, сообщает "Украинская правда".

Вице-премьер Стефанчук назвал условие для роспуска Рады Зеленским

Руслан Стефанчук о роспуске Рады президентом. Фото: Украинская правда

Как утверждает Стефанчук, формально Раду могут лишить полномочий из-за невыполнения прямых профессиональных обязанностей. Чиновник напомнил, что в конце 2020 года парламент не работал больше месяца.

По мнению первого вице-спикера ВР, отсутствие хотя бы одного заседания Рады в течение такого длительного времени является прямой юридической возможностью распустить таких депутатов и объявить новые выборы.

При этом он подчеркивает, что пока от Владимира Зеленского желания повторно, как при приходе к власти, "разогнать" парламент не исходило. По словам чиновника, президент надеется, что нардепы продолжат работать эффективно, сотрудничая с остальными ветками власти, в том числе и с Офисом президента.

Также Руслан Стефанчук высказал предположение, что, вероятно, переизбранная Рада вряд ли сможет быстро обеспечить эффективную работу власти. Сейчас же, по словам политика, депутаты делают все возможное, чтобы законы принимались и помогали функционировать стране в целом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, конфликтуют ли между собой, по мнению Руслана Стефанчука, Владимир Зеленский и спикер ВР Дмитрий Разумков. 

Также на портале вы можете узнать, кто из украинских министров уже в ближайшее время может освободить занимаемый им пост. Больше подробностей ищите в нашем материале.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/04/28/7291787/
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