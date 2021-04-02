Центр противодействия дезинформации: работа на благо или попытка в цензуру

У анонсированного ранее Центра противодействия дезинформации появился действующий руководитель. Указомпрезидента Владимира Зеленского в должность официально вступила кандидат юридических наук Полина Лысенко. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как они оценивают такое назначение, равно как и создание самого ЦПД (структура, презентованная СНБО, должна заработать уже 6 апреля — ред.).



Эксперты оценили назначение главы Центра противодействия дезинформации. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Привет от "заокеанских партнеров"

Эксперт по коммуникациям, представитель Украинского института политики Елена Броницкая не испытывает оптимизма по поводу как руководителя Центра противодействия дезинформации, так и самого ЦПД.

"Учитывая, что Полины Лысенко с апреля 2015-го по сентябрь 2019 года была помощником первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также имеющиеся у не благодарность от ФБР (за некую совместную успешную операцию Офиса генпрокурора Украины и ФБР), становится понятно, кто на самом деле будет управлять ЦПД, какие месседжи будут оттуда исходить. Большой привет "заокеанским партнерам". С моей точки зрения, всё, что создается под управлением этих самых "партнеров", больше вредит Украине, чем помогает", — призналась Елена Броницкая.

Она считает, что ЦПД, как НАБУ, ГБР и прочие подобные структуры, создаются скорее для выкачивания денег и установления контроля над Украиной.

"Конструктива от их деятельности — никакого. Зато финансы текут рекой. И создается впечатление, что во многом не без помощи этих новообразований за рубежом о нас знают куда больше, чем сами мы о себе, — отмечает Елена Броницкая. — К тому же, есть опасения, что ЦПД может использоваться не только и не столько для борьбы с дезинформацией, сколько – для борьбы с инакомыслием. С любой точкой зрения, идущей вразрез с тем, что проповедует партия власти. Кстати, если уж это центр борьбы с дезинформацией — то, прежде всего, нужно привлекать к ответственности политиков, включая президента, которые бессовестно врали и врут народу. Достаточно сравнить предвыборные обещания с тем, что они делают, обретя власть".

Кажется, будто власть пытается контролировать СМИ

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин оценивает и назначение руководителя ЦПД, и создание самого Центра, как "Минсоц времен Порошенко" дубль два.

"И работать он будет с тем же "эффектом". Создавать ЦПД, который позиционируется как независимый аналитическая площадка, но при этом назначать его главу указом президента — как-то это нелогично. Такое впечатление, что власть под видом фактчекинга (проверка фактов, достоверности сведений — ред.) хочет контролировать информационное пространство", — отмечает политолог

По его словам, подобные центры есть на Западе, но там их руководство не назначается руководством страны. Следовательно, есть некая автономия.

"А у нас — всё слишком очевидно, — говорит Алексей Якубин. — Под видом борьбы с фальшивыми новостями, с фейками, будут пытаться закрутить гайки всем СМИ, продвинуть раскритикованный журналистским сообществом закон о медиа. Нет даже фактора формальной автономии ЦПД от власти. Следовательно, работать он будет исключительно в ее интересах".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что пост в Кабинете министров могут запретить занимать особам, которые были заподозрены в плагиате научных работ.

Также на портале найдется информация о том, почему народные депутаты в очередной раз пытаются отправить в отставку действующего главу Минздрава Максима Степанова.

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