Центр противодействия дезинформации: работа на благо или попытка в цензуру

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Вечканова Елена
У анонсированного ранее
Центра противодействия дезинформации появился действующий руководитель. Указомпрезидента Владимира Зеленского в должность официально вступила кандидат юридических наук Полина Лысенко. "Комментарии" поинтересовались у экспертов,
как они оценивают такое назначение, равно как и создание самого ЦПД (структура, презентованная СНБО, должна заработать уже 6 апреля — ред.).
Эксперты оценили назначение главы Центра противодействия дезинформации. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Эксперт по коммуникациям, представитель
Украинского института политики Елена Броницкая не испытывает оптимизма по
поводу как руководителя Центра противодействия дезинформации, так и самого ЦПД.
"Учитывая, что Полины Лысенко с апреля 2015-го по
сентябрь 2019 года была помощником первого замдиректора Национального
антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также имеющиеся у не благодарность от
ФБР (за некую совместную успешную операцию Офиса генпрокурора Украины и ФБР),
становится понятно, кто на самом деле будет управлять ЦПД, какие месседжи будут
оттуда исходить. Большой привет "заокеанским партнерам". С моей точки зрения,
всё, что создается под управлением этих самых "партнеров", больше вредит
Украине, чем помогает", — призналась Елена Броницкая.
Она считает, что ЦПД, как НАБУ, ГБР и прочие
подобные структуры, создаются скорее для выкачивания денег и установления
контроля над Украиной.
"Конструктива от их деятельности — никакого.
Зато финансы текут рекой. И создается впечатление, что во многом не без помощи
этих новообразований за рубежом о нас знают куда больше, чем сами мы о себе, —
отмечает Елена Броницкая. — К тому же, есть опасения, что ЦПД может
использоваться не только и не столько для борьбы с дезинформацией, сколько –
для борьбы с инакомыслием. С любой точкой зрения, идущей вразрез с тем, что
проповедует партия власти. Кстати, если уж это центр борьбы с дезинформацией —
то, прежде всего, нужно привлекать к ответственности политиков, включая
президента, которые бессовестно врали и врут народу. Достаточно сравнить
предвыборные обещания с тем, что они делают, обретя власть".
Кандидат политических наук, политолог Алексей
Якубин оценивает и назначение руководителя ЦПД, и создание самого Центра, как "Минсоц
времен Порошенко" дубль два.
"И работать он будет с тем же "эффектом".
Создавать ЦПД, который позиционируется как независимый аналитическая площадка,
но при этом назначать его главу указом президента — как-то это нелогично. Такое
впечатление, что власть под видом фактчекинга (проверка фактов, достоверности
сведений — ред.) хочет контролировать информационное пространство", — отмечает
политолог
По его словам, подобные центры есть на Западе,
но там их руководство не назначается руководством страны. Следовательно, есть
некая автономия.
"А у нас — всё слишком очевидно, — говорит
Алексей Якубин. — Под видом борьбы с фальшивыми новостями, с фейками, будут
пытаться закрутить гайки всем СМИ, продвинуть раскритикованный журналистским
сообществом закон о медиа. Нет даже фактора формальной автономии ЦПД от власти.
Следовательно, работать он будет исключительно в ее интересах".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что пост в Кабинете министров могут запретить занимать особам, которые были заподозрены в плагиате научных работ.
Также на портале найдется информация о том, почему народные депутаты в очередной раз пытаются отправить в отставку действующего главу Минздрава Максима Степанова.
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