У Центра противодействия дезинформации появился руководитель: кого назначил Зеленский

Анонсированный ранее Центр противодействия дезинформации наконец получил реальные очертания. Так, 2 апреля у организации появился действующий руководитель. Указом президента Владимира Зеленского в должность официально вступила кандидат юридических наук Полина Лысенко. Информацию о назначении опубликовали на официальном сайте главы государства.



Полина Лысенко. Фото: elena.boyko

Сообщается, что Центр начнет свою работу чуть меньше, чем через месяц после сообщения о его создании — 6 апреля. Напомним, что члены СНБО согласовали функционирование подобного органа на территории страны 11 марта. Владимир Зеленский надеется, что своими действиями Украина подаст пример всему цивилизованному миру. Также президент предположил, что ЦПД в будущем сможет действовать не только в сугубо украинских, но и международных интересах.

По словам Полины Лысенко, возглавляемая ею структура будет действовать исключительно в национальных интересах Украины. Первоочередной задачей новоназначенная руководительница видит исключительную борьбу с манипуляциями и деструктивной дезинформацией. Также под пристальное внимание ЦПД будут попадать любые пропагандистские материалы.

Вместо справки. Полина Лысенко имеет образование в области права (окончила Киевский нацуниверситет им.Шевченка), является кандидатом юридических наук. Работала в НАБУ и Департаменте международно-правового сотрудничества. Награждена благодарностью руководителя ФБР за обеспечение сотрудничества с украинской Генпрокураторой. Перед назначением в Центр противодействия дезинформации отвечала за связи с общественностью в "Укрзалізниці".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что пост в Кабинете министров могут запретить занимать особам, которые были заподозрены в плагиате научных работ.

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