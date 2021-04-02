У Центра противодействия дезинформации появился руководитель: кого назначил Зеленский

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Вечканова Елена
Анонсированный ранее Центр противодействия дезинформации наконец получил
реальные очертания. Так, 2 апреля у организации появился действующий
руководитель. Указом президента Владимира Зеленского в должность официально
вступила кандидат юридических наук Полина Лысенко. Информацию о назначении
опубликовали на официальном сайте главы государства.
Полина Лысенко. Фото: elena.boyko
Сообщается, что Центр начнет свою работу чуть меньше, чем через месяц после
сообщения о его создании — 6 апреля. Напомним, что члены СНБО согласовали функционирование
подобного органа на территории страны 11 марта. Владимир Зеленский надеется,
что своими действиями Украина подаст пример всему цивилизованному миру. Также президент
предположил, что ЦПД в будущем сможет действовать не только в сугубо
украинских, но и международных интересах.
По словам Полины Лысенко, возглавляемая ею структура будет действовать
исключительно в национальных интересах Украины. Первоочередной задачей
новоназначенная руководительница видит исключительную борьбу с манипуляциями и
деструктивной дезинформацией. Также под пристальное внимание ЦПД будут попадать
любые пропагандистские материалы.
Вместо справки. Полина Лысенко имеет образование в области права (окончила
Киевский нацуниверситет им.Шевченка), является кандидатом юридических наук.
Работала в НАБУ и Департаменте международно-правового сотрудничества. Награждена
благодарностью руководителя ФБР за обеспечение сотрудничества с украинской
Генпрокураторой. Перед назначением в Центр противодействия дезинформации
отвечала за связи с общественностью в "Укрзалізниці".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что пост в Кабинете министров могут запретить занимать особам, которые были заподозрены в плагиате научных работ.
Также на портале найдется информация о том, почему народные депутаты в очередной раз пытаются отправить в отставку действующего главу Минздрава Максима Степанова.
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