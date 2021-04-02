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Главная Новости Политика внутренняя политика В Кабмине могут запретить работать претендентам, пойманным на плагиате
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В Кабмине могут запретить работать претендентам, пойманным на плагиате

Законопроект уже поддержали в Раде

сегодня, 18:41
Автор:

Лиза Снисар

В Украине могут запретить занимать должности в Кабинете министров претендентам, которые будут пойманные на плагиате. Соответствующий законопроект №3758 поддержал комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В Кабмине могут запретить работать претендентам, пойманным на плагиате

Кабинет министров - фото из открытых источников

Принятие проекта, по мнению авторов, сделает невозможным попадание на общественно важные должности лиц, чьи этические принципы и профессионализм вызывают сомнения.

"Комитет принял заключение, что проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает дополнительные требования к претендентам на должности руководителей учебных заведений, которые имеют научную степень кандидата, доктора наук или доктора философии (искусств). Их диссертации будут проходить обязательную проверку на плагиат. Лица, в диссертациях которых найдут нарушения академической добродетели, не смогут занять пост руководителя учебного заведения.

Кроме того, лицам, в отношении которых в порядке, определенном законодательством, зафиксировали плагиат, запретят занимать должности членов Кабинета министров и должности государственной службы.

Напомним, что в августе 2020 года стало известно, что в работах главы Минобразования Сергея Шкарлета снова обнаружили признаки плагиата. В одной из его докторских диссертаций оказалось 87,5% совпадений с работами других ученых.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет министров Украины запретил импорт некоторых продуктов из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле, с тех пор в Украину будет запрещено ввозить пшеницу, масло и бумагу из России.


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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/205942.html
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