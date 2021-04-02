В Кабмине могут запретить работать претендентам, пойманным на плагиате

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Лиза Снисар
В Украине могут запретить занимать должности в Кабинете министров претендентам, которые будут пойманные на плагиате. Соответствующий законопроект №3758 поддержал комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Кабинет министров - фото из открытых источников
Принятие проекта, по мнению авторов, сделает невозможным попадание на общественно важные должности лиц, чьи этические принципы и профессионализм вызывают сомнения.
Документ предусматривает дополнительные требования к претендентам на должности руководителей учебных заведений, которые имеют научную степень кандидата, доктора наук или доктора философии (искусств). Их диссертации будут проходить обязательную проверку на плагиат. Лица, в диссертациях которых найдут нарушения академической добродетели, не смогут занять пост руководителя учебного заведения.
Кроме того, лицам, в отношении которых в порядке, определенном законодательством, зафиксировали плагиат, запретят занимать должности членов Кабинета министров и должности государственной службы.
Напомним, что в августе 2020 года стало известно, что в работах главы Минобразования Сергея Шкарлета снова обнаружили признаки плагиата. В одной из его докторских диссертаций оказалось 87,5% совпадений с работами других ученых.
Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет министров Украины запретил импорт некоторых продуктов из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле, с тех пор в Украину будет запрещено ввозить пшеницу, масло и бумагу из России.
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