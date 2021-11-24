Партия "Слуга народа" решила игнорировать телеканалы Ахметова

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Ольга Чародий
Президентская партия "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина". Соответствующее заявление опубликовала в Telegram-канале представитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Телеканал - фото из открытых источников
В "Слуге народа" заявили, что "в последние месяцы телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх".
По словам Палийчук, "системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ – являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".
В "Слуге народа" выразили уверенность, что инициированный Владимиром Зеленским антиолигархический закон "наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов".
Политическая сила президента также добавила, что пересмотрит свое решение, "когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".
В "СН" добавили, что в то же время остаются "совершенно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и для объективного информирования общества".
Напомним, переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
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