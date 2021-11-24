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Партия "Слуга народа" решила игнорировать телеканалы Ахметова

В "Слуге народа" заявили, что "в последние месяцы телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх"

сегодня, 15:40
Автор:

Ольга Чародий
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Президентская партия "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина". Соответствующее заявление опубликовала в  Telegram-канале представитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Партия "Слуга народа" решила игнорировать телеканалы Ахметова

Телеканал - фото из открытых источников


"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно", — идется в заявлении. 


В "Слуге народа" заявили, что "в последние месяцы телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх".


По словам Палийчук, "системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ – являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".


В "Слуге народа" выразили уверенность, что инициированный Владимиром Зеленским антиолигархический закон "наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов".


Политическая сила президента также добавила, что пересмотрит свое решение, "когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".


В "СН" добавили, что в то же время остаются "совершенно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и для объективного информирования общества".


Напомним, переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.


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Источник: https://t.me/ypaliychuk/95?fbclid=IwAR20qEgZtqHDyvbsO44jr6RtoLg0xbWOXPnG-uiD1yyvcTO8HqQaYUR-bTM
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