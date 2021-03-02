Аваков рассказал, нужно ли ввести санкции против Порошенко

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Вечканова Елена
Вводить санкции
против пятого президента Украины Петра Порошенко является не аргументированным
решением. Такой мыслью в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном поделился
глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает издание "Курс Украины".
Аваков не считает Порошенко врагом Украины. Фото: pravda.com.ua
По мнению
министра, действовать с Порошенком в том же ключе, как и с Виктором Медведчуком
(решением СНБО на отдельные материальные активы главы "ОПЗЖ" наложен запрет — ред.), в
данный момент неправильно.
Аваков уверен,
что разница между Медведчуком и Порошенко заключается в сфере политики —
внешней и внутренней. Если первого якобы подозревают в пророссийской политике и
сотрудничестве с государством-агрессией, то второму можно предъявить лишь
какие-то внутреукраинские претензии. И их, уверен Арсен Аваков, можно, в случае
необходимости, оформить в судебном порядке.
Аваков называет
поведение Петра Порошенко нормальным соревновательным процессом. Как и
большинство политиков, экс-президент борется за внимание электората и место под
"политическим" солнцем. Предъявить ему санкции — значит лишний раз сыграть
против Украины, которую Порошенко же и поддерживает.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что представитель Офиса президента уверен — громкие заявления Порошенко во время президентства насчет судебной реформы так и остались словами.
Также на портале
можно найти информацию о том, что может заставить главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку. Ко всему прочему, в одном из свежих интервью министр наконец-то ответил на сакраментальный вопрос, популярный в обществе: "Аваков — черт?"
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