logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.03.2021

BTC/USD

47823.24

ETH/USD

1506.23

LTC/USD

174.82

НБУ 02.03.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Аваков рассказал, нужно ли ввести санкции против Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Аваков рассказал, нужно ли ввести санкции против Порошенко

По мнению министра, аргументов для введения санкций против Порошенко у власти нет

сегодня, 19:51
Автор:

Вечканова Елена

Вводить санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко является не аргументированным решением. Такой мыслью в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном поделился глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает издание "Курс Украины".

Аваков рассказал, нужно ли ввести санкции против Порошенко

Аваков не считает Порошенко врагом Украины. Фото: pravda.com.ua

По мнению министра, действовать с Порошенком в том же ключе, как и с Виктором Медведчуком (решением СНБО на отдельные материальные активы главы "ОПЗЖ" наложен запрет — ред.), в данный момент неправильно.

Аваков уверен, что разница между Медведчуком и Порошенко заключается в сфере политики — внешней и внутренней. Если первого якобы подозревают в пророссийской политике и сотрудничестве с государством-агрессией, то второму можно предъявить лишь какие-то внутреукраинские претензии. И их, уверен Арсен Аваков, можно, в случае необходимости, оформить в судебном порядке.

"Порошенко не враг Украины. Порошенко это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии мы его не избрали президентом. Мы его поддерживаем – а его значительная часть населения все еще поддерживает, он получил представительство в парламенте", — высказал свое мнение глава МВД.

Аваков называет поведение Петра Порошенко нормальным соревновательным процессом. Как и большинство политиков, экс-президент борется за внимание электората и место под "политическим" солнцем. Предъявить ему санкции — значит лишний раз сыграть против Украины, которую Порошенко же и поддерживает.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что представитель Офиса президента уверен — громкие заявления Порошенко во время президентства насчет судебной реформы так и остались словами.

Также на портале можно найти информацию о том, что может заставить главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку. Ко всему прочему, в одном из свежих интервью министр наконец-то ответил на сакраментальный вопрос, популярный в обществе: "Аваков — черт?"


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kurs.com.ua/novost/302128-avakov-ne-vidit-argumentov-v-polzu-sankcii-protiv-poroshenko?source=ukrnet
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ