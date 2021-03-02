Аваков рассказал, нужно ли ввести санкции против Порошенко

Вводить санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко является не аргументированным решением. Такой мыслью в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном поделился глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает издание "Курс Украины".



Аваков не считает Порошенко врагом Украины. Фото: pravda.com.ua

По мнению министра, действовать с Порошенком в том же ключе, как и с Виктором Медведчуком (решением СНБО на отдельные материальные активы главы "ОПЗЖ" наложен запрет — ред.), в данный момент неправильно.

Аваков уверен, что разница между Медведчуком и Порошенко заключается в сфере политики — внешней и внутренней. Если первого якобы подозревают в пророссийской политике и сотрудничестве с государством-агрессией, то второму можно предъявить лишь какие-то внутреукраинские претензии. И их, уверен Арсен Аваков, можно, в случае необходимости, оформить в судебном порядке.

" Порошенко — не враг Украины. Порошенко — это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии — мы его не избрали президентом. Мы его поддерживаем – а его значительная часть населения все еще поддерживает, он получил представительство в парламенте ", — высказал свое мнение глава МВД.

Аваков называет поведение Петра Порошенко нормальным соревновательным процессом. Как и большинство политиков, экс-президент борется за внимание электората и место под "политическим" солнцем. Предъявить ему санкции — значит лишний раз сыграть против Украины, которую Порошенко же и поддерживает.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что представитель Офиса президента уверен — громкие заявления Порошенко во время президентства насчет судебной реформы так и остались словами.

Также на портале можно найти информацию о том, что может заставить главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку. Ко всему прочему, в одном из свежих интервью министр наконец-то ответил на сакраментальный вопрос, популярный в обществе: "Аваков — черт?"

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