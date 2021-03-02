Аваков назвал условие своей отставки

Председатель Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, при каком условии он бы подал в отставку. По словам главы МВД, он бы ушел из должности министра, если бы решения главы государства Владимира Зеленского были несовместимы с его внутренним миром. Об этом Аваков рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Арсен Аваков - фото из открытых источников

По словам министра, он с Зеленским дискутирует на практически полный перечень вопросов, и Аваков не всегда поддерживает все решения, которые приняты президентом. Однако Аваков утверждает, что Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда готов принимать решения сразу:

"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, – мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку", — говорит министр.

Напомним, что ранее Арсен Аваков ответил на упреки в свой адрес. В частности, он прокомментировал фразу "Аваков — черт", назвав себя "ангелом". В своей речи глава МВД также подчеркнул, что иногда работа сотрудников полиции поддается критике со стороны общества несправедливо.

В материале портала "Комментарии" также можно прочитать, что украинский политический эксперт Тарас Загородний рассказал о шансах действующего главы МВД Арсена Авакова занять пост премьер-министра Украины после Дениса Шмыгаля. По его словам, Аваков имеет все шансы на то, чтобы стать новым главой Кабмина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!