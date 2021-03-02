Аваков назвал условие своей отставки

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Елизавета Черных
Председатель Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, при каком условии он бы подал в отставку. По словам главы МВД, он бы ушел из должности министра, если бы решения главы государства Владимира Зеленского были несовместимы с его внутренним миром. Об этом Аваков рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Арсен Аваков - фото из открытых источников
По словам министра, он с Зеленским дискутирует на практически полный перечень вопросов, и Аваков не всегда поддерживает все решения, которые приняты президентом. Однако Аваков утверждает, что Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда готов принимать решения сразу:
Напомним, что ранее Арсен Аваков ответил на упреки в свой адрес. В частности, он прокомментировал фразу "Аваков — черт", назвав себя "ангелом". В своей речи глава МВД также подчеркнул, что иногда работа сотрудников полиции поддается критике со стороны общества несправедливо.
В материале портала "Комментарии" также можно прочитать, что украинский политический эксперт Тарас Загородний рассказал о шансах действующего главы МВД Арсена Авакова занять пост премьер-министра Украины после Дениса Шмыгаля. По его словам, Аваков имеет все шансы на то, чтобы стать новым главой Кабмина.
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