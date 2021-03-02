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"А может ангел?": глава МВД ответил на упреки о том, что "Аваков — черт"

По словам министра, иногда работу полиции критикуют несправедливо

сегодня, 10:27
Автор:

Елизавета Черных

Председатель МВД Арсен Аваков ответил на упреки в свой адрес. В частности, он прокомментировал фразу "Аваков — черт", назвав себя "ангелом". Об этом министр сказал эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", передает ТСН. 

"А может ангел?": глава МВД ответил на упреки о том, что "Аваков — черт"

Арсен Аваков - фото из открытых источников

В своей речи глава МВД также подчеркнул, что иногда работа сотрудников полиции поддается критике со стороны общества несправедливо: 

"А может Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их (сотрудников полиции — ред.) собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли", — сказал Аваков. 
Министр также отметил, что принципом его работы является "делать то, что должен". 
Напомним, что украинский политический эксперт Тарас Загородний рассказал о шансах действующего главы МВД Арсена Авакова занять пост премьер-министра Украины после Дениса Шмыгаля. По его словам, Аваков имеет все шансы на то, чтобы стать новым главой Кабмина. Эксперт сказал, что сила Авакова в том, что он является главой МВД, в которое кроме полиции входит ГСЧС, Нацгвардия и пограничники. 

Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к независимости Украины, а также раскрыл детали переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Кремлем в декабре 2019 года. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/a-mozhet-angel-glava-mvd-otvetil-na-upreki-o-tom-chto-avakov-chert-1736230.html
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