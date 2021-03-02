"А может ангел?": глава МВД ответил на упреки о том, что "Аваков — черт"

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Елизавета Черных
Председатель МВД Арсен Аваков ответил на упреки в свой адрес. В частности, он прокомментировал фразу "Аваков — черт", назвав себя "ангелом". Об этом министр сказал эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", передает ТСН.
Арсен Аваков - фото из открытых источников
В своей речи глава МВД также подчеркнул, что иногда работа сотрудников полиции поддается критике со стороны общества несправедливо:
Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к независимости Украины, а также раскрыл детали переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Кремлем в декабре 2019 года.
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