"А может ангел?": глава МВД ответил на упреки о том, что "Аваков — черт"

Председатель МВД Арсен Аваков ответил на упреки в свой адрес. В частности, он прокомментировал фразу "Аваков — черт", назвав себя "ангелом". Об этом министр сказал эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Арсен Аваков - фото из открытых источников

В своей речи глава МВД также подчеркнул, что иногда работа сотрудников полиции поддается критике со стороны общества несправедливо:

"А может Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их (сотрудников полиции — ред.) собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли", — сказал Аваков.

Министр также отметил, что принципом его работы является "делать то, что должен".

Напомним, что украинский политический эксперт Тарас Загородний рассказал о шансах действующего главы МВД Арсена Авакова занять пост премьер-министра Украины после Дениса Шмыгаля. По его словам, Аваков имеет все шансы на то, чтобы стать новым главой Кабмина. Эксперт сказал, что сила Авакова в том, что он является главой МВД, в которое кроме полиции входит ГСЧС, Нацгвардия и пограничники.

Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к независимости Украины, а также раскрыл детали переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Кремлем в декабре 2019 года.









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