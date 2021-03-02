В Офисе президента Порошенко упрекнули за провал судебной реформы

Украинская власть тщательно работает над усовершенствованием и углублением судебной реформы. Процесс достаточно трудоемкий и затратный по времени, но заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает, что все получится, в отличие от попыток предшественников. Об этом чиновник заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

Порошенко не провел качественной реформы судов — представитель ОПУ. Фото из открытых источников

По словам Смирнова, никто не собирается начинать споров о необходимости судебной реформы. Впрочем, она действительно требует много времени и сил.

"После решения суда по Стерненко озвучены многочисленные политические и общественные заявления о том, что судебная реформа назрела и перезрела. Попросите депутатов парламента, пусть они назовут первые три шага по реформированию судов, в результате чего появился бы то украинский суд, которому доверяют граждане", — отмечает политик.

По мнению чиновника, после таких просьб в ответ можно услышать немало популистских заявлений относительно "зашкваренных" судей и скорейших изменениях. Предложить же реальные шаги могут лишь единицы — и то после тщательного обдумывания.

Также Смирнов вспомнил во время разговора с журналистами и судебную реформу, анонсированную при президентстве Порошенко. Политик убежден, что никаких "решительных действий", о которых было озвучено, на самом деле не проводилось. Как пример — приводит дело все того же политического активиста Сергея Стерненко.

"Все судьи страны публично были подвергнуты квалификационной оценке через призму их добродетели, соответствия занимаемой должности, моральных, профессиональных и других качеств. В том числе и тот судья, который вынес приговор по Стерненко. Может, следует об этом вспомнить Петру Алексеевичу, который защищает активистов?!" — риторически спрашивает Андрей Смирнов.

В целом, представитель Офиса президента убежден, что представленный в ближайшее время проект обновленной реформы украинских судов будет успешным. Как объясняет специалист, сейчас трудно найти консенсус между многими сферами судебной системы, но реализаторы новой реформы пытаются это сделать. Процесс нехило замедляет то, что работу судов в Украине пытались изменить чуть ли не ежегодно после получения государством независимости.

Похожего мнения придерживается доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин. По его словам, Украина с 1994 года находится в состоянии "хронической судебной реформы".

"При этом настоящей целью уже традиционных заявлений о необходимости "новых перемен" является попытка очередной выбранной высшей власти в кадровых и организационных изменений высших судов — с обеспечением их максимальной лояльности и скоординированности. Так было на протяжении почти тридцати лет", — подчеркивает эксперт.

В то же время Борис Бабин добавляет, что настоящие вызовы судебной системы заключаются в совершенно другом — в ужасном состоянии материально-финансового обеспечения работников аппарата судов, в искусственно созданной нехватке самих судей в местных судах из-за жестких требований к кандидатам и фантастически бюрократизированной системе их назначения.

"Не стоит забывать и об отсутствии в Украине реального суда присяжных, гарантированного Конституцией с 1996 года. Вместо него действуют "перекрашенные" советские "народные заседатели". Это и должно быть предметом внимания высшей власти, а не очередная смена вывески и табличек с фамилиями в здании Верховного Суда", — убежден Бабин.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, кто, по мнению представителя Офиса президента, должен возглавить судебную реформу в Украине.

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