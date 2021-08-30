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Возвращение команды Авакова: кто станет советником нового главы МВД

В Министерство внутренних дел возвращается Антон Геращенко

сегодня, 13:38
Автор:

Елизавета Черных

Советником главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского станет заместитель экс-министра Арсена Авакова — Антон Геращенко, который был уволен с должности 4 августа. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24". 

Возвращение команды Авакова: кто станет советником нового главы МВД

Антон Геращенко - фото из открытых источников

Отмечается, что народный избранник подтвердил информацию о назначении чиновника. Кроме того, на вопрос ведущего, почему в Министерство возвращаются люди из команды бывшего главы МВД Арсена Авакова, нардеп ответил, что это довольно логично: .

"Считаю, что у этих людей есть соответствующий опыт. Да и сам Монастырский, не забываем, когда-то работал помощником народного депутата Антона Геращенко. Поэтому теперь неудивительно, что он приглашает своего бывшего руководителя в свою команду", – сказал Гончаренко. 

Напомним, что во время правительственного заседания 4 августа, трех заместителей министра внутренних дел, работавших с Арсеном Аваковым, уволили. В том числе лишился должности заместителя министра и Антон Геращенко. Хотя его кандидатуру могли оставить, но якобы ее не утвердил президент Зеленский.

Ранее в нашем материале говорилось, что в июле Верховная Рада 291 голосом отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку, а новым министром внутренних дел стал Денис Монастырский.  "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие выводы из этой ситуации можно сделать и кто получит наибольшую выгоду от происходящего. В частности, политтехнолог Александр Кондратенко называл отставку Авакова снятием последнего предохранителя перед кризисом. 




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Источник: https://vlada.segodnya.ua/vlada/lidery/vozvrashchaetsya-v-mvd-monastyrskiy-naznachil-gerashchenko-svoim-zamestitelem-1571334.html
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