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Геращенко уволили с поста замминистра внутренних дел: какие кадровые решения приняло правительство

Правительство назначило новых заместителей министра внутренних дел и провело другие кадровые изменения в министерствах

сегодня, 10:45
Автор:

Козлова Альбіна

Во время заседания Кабинета министров четвертого августа было проведено ряд кадровых изменений. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Геращенко уволили с поста замминистра внутренних дел: какие кадровые решения приняло правительство

Антон Геращенко, фото из открытых источников

Известно, что трех заместителей министра внутренних дел, работавших с Арсеном Аваковым, уволили. В том числе лишился должности заместителя министра и Антон Геращенко. Хотя его кандидатуру могли оставить, но якобы ее не утвердил президент Зеленский.

Новыми заместителями стали Мэри Акопян, Богдан Драпятый и Игорь Бондаренко. Представление о назначении этих людей на посты заместителей поступило в правительство еще 29 июля.

До назначения все они работали в разных подразделениях Министерства. Богдан Драпятый возглавлял Секретариат комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Мэри Акопян была руководителем Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства внутренних дел. Игорь Бондаренко управлял Департаментом информатизации Министерства.

Также новую должность в Кабмине получил Найем Мустафа-Маси. Теперь он работает заместителем министра инфраструктуры Украины. На должность первого заместителя министра Александра Кубракова назначен Василий Шкураков. Заменили в Министерстве инфраструктуры и заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Кабмин назначил на эту должность Анатолия Комирного.

Кроме того, кадровые изменения произошли и в Министерстве обороны, Пенсионном фонде, Государственной таможенной службе и некоторых государственных администрациях.

Как сообщал портал "Комментарии", новым министром МВД Украины стал Денис Монастырский. Также портал "Комментарии" писал, что из-за ухода Авакова в ближайшее время возможно произойдет отставка главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя Киевской полиции Андрея Крищенко, других людей, которые так или иначе ассоциируются с Аваковым.




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Источник: https://www.unian.ua/politics/kabmin-zvilniv-antona-gerashchenka-z-posadi-zastupnika-glavi-mvs-deputat-novini-ukrajina-11503147.html
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