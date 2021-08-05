Геращенко уволили с поста замминистра внутренних дел: какие кадровые решения приняло правительство

Во время заседания Кабинета министров четвертого августа было проведено ряд кадровых изменений. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Антон Геращенко, фото из открытых источников

Известно, что трех заместителей министра внутренних дел, работавших с Арсеном Аваковым, уволили. В том числе лишился должности заместителя министра и Антон Геращенко. Хотя его кандидатуру могли оставить, но якобы ее не утвердил президент Зеленский.



Новыми заместителями стали Мэри Акопян, Богдан Драпятый и Игорь Бондаренко. Представление о назначении этих людей на посты заместителей поступило в правительство еще 29 июля.

До назначения все они работали в разных подразделениях Министерства. Богдан Драпятый возглавлял Секретариат комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Мэри Акопян была руководителем Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства внутренних дел. Игорь Бондаренко управлял Департаментом информатизации Министерства.

Также новую должность в Кабмине получил Найем Мустафа-Маси. Теперь он работает заместителем министра инфраструктуры Украины. На должность первого заместителя министра Александра Кубракова назначен Василий Шкураков. Заменили в Министерстве инфраструктуры и заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Кабмин назначил на эту должность Анатолия Комирного.

Кроме того, кадровые изменения произошли и в Министерстве обороны, Пенсионном фонде, Государственной таможенной службе и некоторых государственных администрациях.

Как сообщал портал "Комментарии", новым министром МВД Украины стал Денис Монастырский. Также портал "Комментарии" писал, что из-за ухода Авакова в ближайшее время возможно произойдет отставка главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя Киевской полиции Андрея Крищенко, других людей, которые так или иначе ассоциируются с Аваковым.









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