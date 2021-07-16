МВД Украины возглавил Денис Монастырский: как голосовала Рада

Пятница, 16 июля, выдалась в парламенте весьма жаркой. Одним из главных вопросов было голосование насчет замещения вакантной должности главы Министерства внутренних дел, которую ранее занимал Арсен Аваков. Как стало известно из заседания Верховной Рады, решением депутатов новым министром стал Денис Монастырский.



Денис Монастырский стал новым главой МВД. Фото из открытых источников

За соответствующее решение проголосовал 271 народный избранник. Основную массу — 231 — составили голоса "Слуг народа". Также кандидатуру Монастырского поддержали политические фракции "За майбутнє", (14), "Доверие" (16) и 10 внефракционных депутатов.

Большинство оппозиционных фракций — "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" — удержались во время рассмотрения этого вопроса.

Интересно, что представители "ОПЗЖ" вовсе не голосовали в этом вопросе. Более того — большая часть депутатов от этой политсилы и вовсе не присутствует на последнем перед "отпуском" парламента заседании.

Следует отметить, что во время голосования за назначение Монастырского ни один нардеп не проголосовал против.

Свежих комментариев новоназначенный глава МВД пока не давал. После голосования должна была состояться короткое общение с прессой, однако случилась некая задержка. Помощница Дениса Монастырского, выйдя к журналистам, отшутилась, что "он передает всем привет". Когда произойдет выход к прессе, дополнительно не сообщалось.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какими проблемами, по мнению экспертов, Денису Монастырскому придется столкнуться в стенах МВД. Подробности — в нашем материале.

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