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В КСУ оспаривают конституционность назначения министра образования

В представлении народных избранников обжалована конституционность постановления парламента

5 марта 2021, 15:28
Автор:

Елизавета Черных

В Конституционном суде оспаривают конституционность назначения Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Информацию об этом обнародовала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря, передает РБК. 

В КСУ оспаривают конституционность назначения министра образования

Сергей Шкарлет - фото из открытых источников

Сообщается, что в представлении народных избранников обжалована конституционность постановления Верховной рады о назначении главы Министерства образования и науки. 

"В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональным голосованием за него отдельными народными депутатами", — написала Ольга Совгиря. 

Напомним, что 17 декабря народные избранники поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. "За" свой голос отдали 226 нардепа в зале парламента. Однако в след за этим стало известно, что Сергея Шкарлета не признали легитимным представители оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

По мнению политика, Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН. На момент голосования двое из депутатов, которые якобы поддержали его кандидатуру, отсутствовали в зале. Также оппозиционер добавил, что  в Верховной Раде поставят вопрос о переголосовании по назначению министра образования. Если же в этой процедуре откажут, Арьев призывал педагогическое сообщество не признавать Шкарлета министром и противостоять ему.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун потроллила министра образования и науки Сергея Шкарлета, отправив цветы с благодарностью. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/ksu-osparivayut-konstitutsionnost-naznacheniya-1614947080.html
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comments

Обусуждения

Лиля

5 марта 2021, 15:44

Что-то у нас как-то с министрами туго идет .. https://kosatka.media/category/ugol/news/vitrenko-ugol-na-centrenergo-budet-postupat-s-gosshaht-po-pryamym-dogovoram

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