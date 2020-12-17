Шкарлета не признают легитимным министром образования: кто и почему

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Вечканова Елена
Новоизбранного министра образования и науки Сергея Шкарлета не признают легитимным представители оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.
Сергей Шкарлет. Фото: Назарий Мазилюк, УП
По мнению политика, Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН. На момент голосования двое из депутатов, которые якобы поддержали его кандидатуру, отсутствовали в зале.
Также оппозиционер добавляет, что завтра в Верховной Раде поставят вопрос о переголосовании по назначению министра образования. Если же в этой процедуре откажут, Арьев призывет педагогическое сообщество не признавать Шкарлета министром и противостоять ему.
Как ранее сообщали "Комментарии", за кандидатуру Сергея Шкарлета на главной должности в МОН проголосовали 266 нардепов.
По словам Владимира Арьева, это очень малая поддержка, поэтому голоса отсутствующих депутатов, за которых кто-то нажал нужную кнопку, могут стать решающими.
Стоит отметить, что до этого Сергей Шкарлет исполнял обязанности министра образования. Впрочем, профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, как информировали "Комментарии", не поддержал его кандидатуру.
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