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Главная Новости Политика Скандалы Шкарлета не признают легитимным министром образования: кто и почему
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Шкарлета не признают легитимным министром образования: кто и почему

Информационную кампанию против Шкарлета начали представители оппозиции

сегодня, 19:49
Автор:

Вечканова Елена

Новоизбранного министра образования и науки Сергея Шкарлета не признают легитимным представители оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Шкарлета не признают легитимным министром образования: кто и почему

Сергей Шкарлет. Фото: Назарий Мазилюк, УП

По мнению политика, Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН. На момент голосования двое из депутатов, которые якобы поддержали его кандидатуру, отсутствовали в зале.

Также оппозиционер добавляет, что завтра в Верховной Раде поставят вопрос о переголосовании по назначению министра образования. Если же в этой процедуре откажут, Арьев призывет педагогическое сообщество не признавать Шкарлета министром и противостоять ему.


Как ранее сообщали "Комментарии", за кандидатуру Сергея Шкарлета на главной должности в МОН проголосовали 266 нардепов.

По словам Владимира Арьева, это очень малая поддержка, поэтому голоса отсутствующих депутатов, за которых кто-то нажал нужную кнопку, могут стать решающими.

"Министр образования из команды Табачника и с плагиатом в научной работе назначен минимальным количеством голосов — 226 и с громким скандалом в зале и отвратительным поведением новоиспеченного министра, которая возмутила даже лояльного к нему спикера Разумкова. Голоса дали Слуга Народа, ОПЗЖ, Довіра и За Майбутнє. За дальнейшее разрушение украинского образования и за позорище перед миром министра-плагиатора несут ответственность именно они", — предварительно отметил Арьев в Facebook.

Стоит отметить, что до этого Сергей Шкарлет исполнял обязанности министра образования. Впрочем, профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, как информировали "Комментарии", не поддержал его кандидатуру.

Также на портале можно узнать, как долго, по оценкам экспертов, будет работать нынешнее правительство.


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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev
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