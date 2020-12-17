Верховная Рада назначила двух министров

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Елизавета Черных
Сегодня во время заседания Верховная рада Украины назначила двух министров Кабмина. Народные избранники поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки и Романа Лещенка на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.
ФОТО: Из открытых источников
За назначение полноценным министром образования и науки Украины проголосовало 226 народных депутата, однако присягу Шкарлету пришлось принимать под крики "Ганьба", которые доносились из уст членов партии "Голос". Как было известно ранее, профильный комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на министерскую должность.
За назначение Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины проголосовали 242 народных депутата в зале парламента. Его кандидату представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Рада приняла решение штрафовать бизнес и организации: почему будут применять санкции.
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