Верховная Рада назначила двух министров

Сегодня во время заседания Верховная рада Украины назначила двух министров Кабмина. Народные избранники поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки и Романа Лещенка на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

ФОТО: Из открытых источников

За назначение полноценным министром образования и науки Украины проголосовало 226 народных депутата, однако присягу Шкарлету пришлось принимать под крики "Ганьба", которые доносились из уст членов партии "Голос". Как было известно ранее, профильный комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на министерскую должность.



За назначение Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины проголосовали 242 народных депутата в зале парламента. Его кандидату представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Украина имеет мощный агросектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о восстановлении полноценного аграрного министерства. Первый шаг — это назначение министра. Предлагаю поддержать и назначить кандидатуру Романа Лещенко", — сказал перед голосованием Шмыгаль.

Однако во время заседания парламент Украины не поддержал назначение Юрия Витренка на должность министра энергетики, который ранее являлся исполнительным директором компании "Нафтогаз". Только 186 нардепов проголосовали "за" из минимального количества в 226 голосов. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что повторное голосование за кандидатуру Витренко в Раде пройдет в январе.

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