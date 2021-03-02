ФОТОФАКТ: нардеп от «Голоса» метко потроллила Шкарлета

Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун потроллила министра образования и науки Сергея Шкарлета, отправив цветы с благодарностью. Фотографии опубликованы на странице депутата в Facebook.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

"Послала цветы Сергею Шкарлету с искренней благодарностью за развитие парламентаризма в Украине! — говорится в сообщении Совсун. — Если бы не бестолковое и сфальсифицированное голосование за его кандидатуру на должность министра, мы бы еще долго ждали, пока в Раде заработает сенсорная кнопка для голосования".

Нардеп отметила, что также в зале Рады установили камеры. Все эти шаги должны гарантировать, что кнопкодавства больше не будет.

По мнению Совсун, именно благодаря голосованию за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, когда были зафиксированы отдельные случаи кнопкодавства, в Верховной Раде наконец-то заработает голосование сенсорной кнопкой.

Шкарлет пока что на такой жест нардепа не отреагировал.

Следует добавить, что назначение Шкарлета на пост министра образования сопровождалось скандалами и критикой. В 2020 году в его монографии и других научных работах якобы нашли большие объемы академического плагиата. Сам министр отрицал обвинения в плагиате и говорил, что даже в случае выявления подобных фактов он исключает для себя любой вред. А данные о плагиате в его работах он назвал предметом спекуляции.

Напомним, в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще там появятся камеры видеонаблюдения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!