Шмыгаль анонсировал кадровые изменения на госпредприятиях

Правительство Украины в ближайшее время планирует кадровые изменения на государственных предприятия, в частности — в наблюдательных советах. Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: 24tv.ua

Возобновление работы Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" произойдет в ближайшее время, сообщил премьер-министр. По его словам, правительство также работает над восстановлением работы Номинационного комитета. Во время встречи с его членами Шмыгаль отметил, что к работе в этой структуре присоединится представитель Евросоюза. Однако, кто именно будет представлять ЕС, пока неизвестно.



Провести заседание Номинационного комитета, на котором рассмотрят назначение членов наблюдательных советов ключевых государственных предприятий планируют в первой половине июня. Накануне Верховная Рада утвердила кандидатуры двух представителей комиссии, которая будет назначать руководителя новосозданного Бюро экономической безопасности. Этот орган возьмет на себя функции СБУ, МВД и налоговой, а Государственную фискальную службу планируют ликвидировать.

Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" написали заявления о досрочном прекращении полномочий 30 апреля. Это произошло после смены руководства. Главой государственного предприятия стал бывший исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко. В НАК "Нафтогаз Украины" он был назначен вместо Андрея Коболева, который утверждает, что его уволили даже без предупреждения.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты попытались объяснить, почему происходят кадровые перестановки в НАК "Нафтогаз Украины". Формальным поводом для отставки Коболева стал финансовый отчет "Нафтогаза" 2020 года, считает политолог Борис Кушнирук. Компания показала огромные убытки, а раньше демонстрировала высокие прибыли. По итогам 2020 года "Нафтогаз" увеличил сумму резервов обесценивания финансовых активов на 36 млрд грн. Из-за этого группа компаний "Нафтогаза" показала за прошлый год чистый убыток на общую сумму 19 млрд грн.

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