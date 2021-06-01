Когда силовики прекратят "кошмарить" бизнес: о чем говорили в Раде

Члены комиссии, которые будут назначать руководителя Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), имеют соответствующий опыт и безупречную репутацию. Об этом во время выступления в парламенте рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев. Однако с ним не согласны ряд нардепов от других политических сил.

СБУ сорвала собрание акционеров "Мотор Сич". Фото: 061.ua

Верховная Рада приняла законопроект о Бюро экономической безопасности (БЭБ), который уже стал законом, напомнил Гетманцев. Это одна из фундаментальных реформ, которую от власти требовали бизнес и общественность, чтобы прекратить беспорядок и злоупотребления налоговиков и сотрудниками СБУ, отметил нардеп. Бюро экономической безопасности — единственный орган, который не будет "кошмарить бизнес", подчеркнул нардеп.



"Мы на открытом заседании комитета определили двух представителей в комиссии по определению руководителя БЭБ. Какие это представители? Рубаненко Людмила — это опытный человек в области аудита, 40 лет стажа в бухгалтерии и аудита. Это человек, который входит в топ-25 самых влиятельных бухгалтеров Украины . Это действительный член Европейской конфедерации налоговых консультантов, заслуженный юрист", — представил одну из кандидатур Гетманцев.

Вторым членом в составе комиссии по назначению руководителя БЭБ предлагают выбрать Татьяну Шевченко. Ее кандидатуру подала Ассоциация адвокатов Украины. Юрист имеет 20 лет адвокатского стажа, отметил Гетманцев и рассказал о логике определения кандидатов.

"БЭБ объединяет две функции или два вида знаний. Первое — это знание налогового права и бухгалтерского учета. Эти знания имеет госпожа Рубаненко. Второе — это уголовный процесс и уголовное право. Этими знаниями обладает госпожа Шевченко", — пояснил Гетманцев.

Комиссия по назначению руководителя Бюро экономической безопасности формируется по представлению Кабинета министров и Совета нацбезопасности. После того как заработает БЭБ, Государственную фискальную службу планируют ликвидировать, отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская. Она призвала поддержать кандидатуры в состав комиссии, поддержанные профильным комитетом.

"Чтобы руководитель БЭБ успел занять свой пост до конца этого года, желательно даже в начале осени, мы должны сформировать соответствующую комиссию. Тогда у нас есть надежда, что и наши международные партнеры, и украинское общество поддержит ликвидацию Государственной фискальной службы и создание нового независимого аналитического органа, который будет расследовать экономические преступления", — заявила политик.

По словам народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход, из 22 кандидатов в состав комиссии ни одного не пригласили на собеседование в комитет парламента.

"Какой это отбор? Отбор определенных "слуг народа" в комитете или во фракции, или из Офиса президента? О каком отборе мы с вами говорим? Казалось, действительно — хорошая инициатива, чтобы в данном органе для избрания директора были представители разных политических влияний... Но если человек, который должен идти в эту конкурсную комиссию, "должен обладать высокими моральными качествами и иметь безупречную деловую репутацию", как можно сказать это о тех людях, которых нам назвали? " — возмутилась Скороход.

Среди аргументов своей позиции она заявила, что Рубаненко "докладывала на русском языке" и не перешла на украинский по просьбе коллег. Нардеп также объявила, что есть вопрос о создании Бюро экономической безопасности. Якобы в новом органе будут те же работники просто под другим названием.

"У нас вообще такой "пунктик" — у нас одни органы "по обилечиванию" уничтожают и создают новые, которые вместе с тем будут еще больше давить на бизнес, еще больше давить на малых и средних предпринимателей, вместо того, чтобы создавать нормальные условия и нормальные законы. Если вы не знаете — налоговая полиция сегодня "кошмарит" малых предпринимателей", — заявила парламентарий.

Бюро экономической безопасности Украины должно забрать на себя функции СБУ, МВД, прокуратуры и налоговой милиции, отметил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"То, что сейчас делает Кабинет министров, когда в нарушение закона, подчиняет БЭБ не Кабинету министров, как мы приняли в законе, а Министерству финансов — это плохо. Когда у нас глава налоговой милиции заявляет, что он хочет возглавить этот орган, и когда Европейская бизнес ассоциация заявила, что этого нельзя допустить, потому что вы обещали новый орган, это — плохо", — заявил Железняк.

С гневной речью выступил нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов. Он заявил, что его группа голосовала по инициативе о создании БЭБ, однако поведение политиков из команды Зеленского вызывает возмущение. В частности, на Донбассе представители президентской партии давят на женщину-переселенку, рассказал политик.

"В ОТГ Марковская Луганской области давят на депутата местного совета от партии "Наш край" "слуги народа", чтобы женщина-переселенка не могла устроиться работать в аграрный техникум. Представьте себе! А мы говорим сегодня о БЭБ. Какая прозрачность может быть, когда председатель военно-гражданской администрации мало того, что убил людей, сжег Луганскую область и забирает все должности у переселенцев!" — заявил Шахов.

После выступлений нардепов Верховная Рада проголосовала за двух представителей комиссии по назначению руководителя Бюро экономической безопасности, которые предложил Гетманцев. Проект постановления №5462 поддержали 242 народных депутатов.

На должность одного представителя Верховной Рады Украины от Комитета по вопросам правоохранительной деятельности предлагали представителя общественной организации Алексея Ушакова, однако его кандидатура не нашла необходимой поддержки среди нардепов.

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