Когда силовики прекратят "кошмарить" бизнес: о чем говорили в Раде

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Наталья Некрасова
Члены комиссии, которые будут назначать руководителя Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), имеют соответствующий опыт и безупречную репутацию. Об этом во время выступления в парламенте рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев. Однако с ним не согласны ряд нардепов от других политических сил.
СБУ сорвала собрание акционеров "Мотор Сич". Фото: 061.ua
Верховная Рада приняла законопроект о Бюро экономической безопасности (БЭБ), который уже стал законом, напомнил Гетманцев. Это одна из фундаментальных реформ, которую от власти требовали бизнес и общественность, чтобы прекратить беспорядок и злоупотребления налоговиков и сотрудниками СБУ, отметил нардеп. Бюро экономической безопасности — единственный орган, который не будет "кошмарить бизнес", подчеркнул нардеп.
Вторым членом в составе комиссии по назначению руководителя БЭБ предлагают выбрать Татьяну Шевченко. Ее кандидатуру подала Ассоциация адвокатов Украины. Юрист имеет 20 лет адвокатского стажа, отметил Гетманцев и рассказал о логике определения кандидатов.
Комиссия по назначению руководителя Бюро экономической безопасности формируется по представлению Кабинета министров и Совета нацбезопасности. После того как заработает БЭБ, Государственную фискальную службу планируют ликвидировать, отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская. Она призвала поддержать кандидатуры в состав комиссии, поддержанные профильным комитетом.
По словам народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход, из 22 кандидатов в состав комиссии ни одного не пригласили на собеседование в комитет парламента.
Среди аргументов своей позиции она заявила, что Рубаненко "докладывала на русском языке" и не перешла на украинский по просьбе коллег. Нардеп также объявила, что есть вопрос о создании Бюро экономической безопасности. Якобы в новом органе будут те же работники просто под другим названием.
Бюро экономической безопасности Украины должно забрать на себя функции СБУ, МВД, прокуратуры и налоговой милиции, отметил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
С гневной речью выступил нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов. Он заявил, что его группа голосовала по инициативе о создании БЭБ, однако поведение политиков из команды Зеленского вызывает возмущение. В частности, на Донбассе представители президентской партии давят на женщину-переселенку, рассказал политик.
После выступлений нардепов Верховная Рада проголосовала за двух представителей комиссии по назначению руководителя Бюро экономической безопасности, которые предложил Гетманцев. Проект постановления №5462 поддержали 242 народных депутатов.
На должность одного представителя Верховной Рады Украины от Комитета по вопросам правоохранительной деятельности предлагали представителя общественной организации Алексея Ушакова, однако его кандидатура не нашла необходимой поддержки среди нардепов.
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