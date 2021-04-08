Витренко ответил на информацию о его возможном увольнении

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Таисия Ерохина
И. о. министра энергетики Юрий Витренко не подтвердил информацию о том, что якобы в ближайшее время он будет уволен. Об этом говорится на странице Министерства энергетики Украины в Facebook.
Юрий Витренко. Фото из открытых источников
Сообщается, что Юрий Витренко вернулся к работе после официальной командировки в Катар.
Кроме того, Витренко отметил, что продолжает исполнять обязанности министра энергетики и готовится к еще одной зарубежной поездке украинской делегации вместе с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, приближенные к чиновнику источники сообщили СМИ, что якобы подготовка Витренко к завершению работы на должности длилась не одну неделю. Вещи, которые находились в личном распоряжении, чиновник якобы вывез из занимаемого кабинета больше десяти дней назад. Тогда же, судя по всему, появились и первые разговоры об отставке политика. Инсайдеры предполагают, что высокое кресло может занять кто-то, связанный с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Конкретного имени администраторы канала не озвучивают.
Как сообщалось, почему возникли такие слухи в украинских медиа и есть ли у власти причины для увольнения Витренко сайту "Комментарии" пояснили эксперты.
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