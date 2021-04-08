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Витренко ответил на информацию о его возможном увольнении

Глава Министерства энергетики Украины Юрий Витренко отреагировал на многочисленные сообщения в СМИ о его увольнении

сегодня, 11:51
Автор:

Таисия Ерохина

И. о. министра энергетики Юрий Витренко не подтвердил информацию о том, что якобы в ближайшее время он будет уволен. Об этом говорится на странице Министерства энергетики Украины в Facebook.

Витренко ответил на информацию о его возможном увольнении

Юрий Витренко. Фото из открытых источников

Сообщается, что Юрий Витренко вернулся к работе после официальной командировки в Катар.

"Слухи о нареканиях со стороны Правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер, — заявил Витренко. — У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого".

Кроме того, Витренко отметил, что продолжает исполнять обязанности министра энергетики и готовится к еще одной зарубежной поездке украинской делегации вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, приближенные к чиновнику источники сообщили СМИ, что якобы подготовка Витренко к завершению работы на должности длилась не одну неделю. Вещи, которые находились в личном распоряжении, чиновник якобы вывез из занимаемого кабинета больше десяти дней назад. Тогда же, судя по всему, появились и первые разговоры об отставке политика. Инсайдеры предполагают, что высокое кресло может занять кто-то, связанный с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Конкретного имени администраторы канала не озвучивают.

Как сообщалось, почему возникли такие слухи в украинских медиа и есть ли у власти причины для увольнения Витренко сайту "Комментарии" пояснили эксперты.


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Источник: https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/3960621100660803
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