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Юлия Мендель может покинуть место пресс-секретаря Зеленского – журналист

В Сети обсуждают возможный уход пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель с должности

27 апреля 2021, 18:45
Автор:

Таисия Ерохина

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель якобы в ближайшее время может оставить занимаемую должность. Такую информацию сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook сегодня, 27 апреля.

Юлия Мендель может покинуть место пресс-секретаря Зеленского – журналист

Мендель и Зеленский. Фото из открытых источников

"До меня дошла информация, что Юля в ближайшее время оставляет Офис", — говорится в публикации.

Журналист отмечает, что эту новость не воспринимает как позитивную. По его словам, практика показывает, что следующее назначение может оказаться еще хуже.

Отметим, что до того, как занять место пресс-секретаря Зеленского, Юлия Мендель работала журналистом. Пресс-секретарем президента Украины она стала 3 июня 2019 года. Является кандидатом филологических наук. Кроме того, недавно стала ведущей на телеканале "Дом".

Юлия Мендель может покинуть место пресс-секретаря Зеленского – журналист - фото 2

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать его и громко заявить, что в Украине есть "украинский" русский язык". Эксперты поделились мнением с порталом "Комментарии" о том, к чему могут привести "языковые" заявления пресс-секретаря президента.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что не разделяет мнения пресс-секретаря Офиса президента Юлии Мендель. В эфире телеканал "Дом" она заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык". По словам Тараса Кременя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.


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Источник: https://www.facebook.com/grishyn/posts/4332509816773502?__cft__[0]=AZV16E2CJu_2fr1c62Nt-yjOtrpXB2inL6voCnOA2Rbgcio4Hv2tB2wPNb-z1Ku9GBHfeidDg55w3CXznlSTC4R94_Mb03OaJye0DxW3dZFoZO4Z52axUZSrRD0LdVHnInc&__tn__=%2CO%2CP-R
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