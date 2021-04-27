Юлия Мендель может покинуть место пресс-секретаря Зеленского – журналист

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель
якобы в ближайшее время может оставить занимаемую должность. Такую информацию
сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook сегодня, 27 апреля.
Мендель и Зеленский. Фото из открытых источников
Журналист отмечает, что эту новость не воспринимает как позитивную. По его
словам, практика показывает, что следующее назначение может оказаться еще хуже.
Отметим, что до того, как занять место пресс-секретаря Зеленского, Юлия Мендель работала журналистом. Пресс-секретарем президента Украины она стала 3 июня 2019 года. Является кандидатом филологических наук. Кроме того, недавно стала ведущей на телеканале "Дом".
Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать его и громко заявить, что в Украине есть "украинский" русский язык". Эксперты поделились мнением с порталом "Комментарии" о том, к чему могут привести "языковые" заявления пресс-секретаря президента.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", языковой омбудсмен Тарас Креминь
заявил, что не разделяет мнения пресс-секретаря Офиса президента Юлии Мендель. В эфире
телеканал "Дом" она заявила, что Россия не является монополистом
русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть
"украинский русский язык". По словам Тараса
Кременя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.
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