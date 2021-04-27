Юлия Мендель может покинуть место пресс-секретаря Зеленского – журналист

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель якобы в ближайшее время может оставить занимаемую должность. Такую информацию сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook сегодня, 27 апреля.

Мендель и Зеленский. Фото из открытых источников

"До меня дошла информация, что Юля в ближайшее время оставляет Офис", — говорится в публикации.

Журналист отмечает, что эту новость не воспринимает как позитивную. По его словам, практика показывает, что следующее назначение может оказаться еще хуже.

Отметим, что до того, как занять место пресс-секретаря Зеленского, Юлия Мендель работала журналистом. Пресс-секретарем президента Украины она стала 3 июня 2019 года. Является кандидатом филологических наук. Кроме того, недавно стала ведущей на телеканале "Дом".





Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать его и громко заявить, что в Украине есть "украинский" русский язык". Эксперты поделились мнением с порталом "Комментарии" о том, к чему могут привести "языковые" заявления пресс-секретаря президента.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что не разделяет мнения пресс-секретаря Офиса президента Юлии Мендель. В эфире телеканал "Дом" она заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык". По словам Тараса Кременя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!