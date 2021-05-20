Перемены в Мининфраструктуры: с чем столкнется Кубраков

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Вечканова Елена
Украинские министерства недолго оставались "бесхозяйственными"
после ухода некоторых политических фигур в отставку. Так, нового руководителя
получило Мининфраструктуры — на должность согласовали ранее возглавлявшего "Укравтодор" Александра Кубракова.
Главой Мининфраструктуры стал Александр Кубраков. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" обратились к эксперту за оценкой данной кандидатуры. Специалист попытался обрисовать основные проблемы, с решением которых Кубракову придется столкнуться в новой должности.
По мнению руководителя международной
консалтинговой компании Investegy, эксперта по экономическому анализу и
транcпортной инфраструктуре Ярослава Пилипчука, особых изменений от прихода Кубракова
в Мининфраструктуры ждать не стоит. Специалист утверждает, что есть некая незыблемая
внутренняя система в таких органах, да и одной личности часто трудно что-то
резко изменить.
По словам эксперта, самым явным является
провал по кейсу "Укрзализныци". Пилипчук подчеркивает, что это предприятие
увязло в колоссальных долгах, а его инфраструктура приходит все в больший
упадок с каждым годом. От подобного, разумеется, во многом страдает бизнес.
Также эксперт с печалью констатирует и не
лучшую работу Укртрансбезопасности. Это касается внедрения системы WiM, которая
идет катастрофически медленными темпами. Отметим, что Weigh-in-Motion —
автоматизированная технология по взвешиванию грузовых автомобилей, основная
функция которой фиксировать перегруз.
Говорит Ярослав Пилипчук и о проблемах в
портах, с тем же дипломированием моряков. Вместе с этим он отмечает и плюс —
начало процесса концессии, хотя и это пока продвигается крайне медленно.
По словам Ярослава Пилипчука, немало провалов
и проблем существует в сфере автоперевозок. Специалист уверен, что
беспорядочные маршрутки должны исчезнуть благодаря "приходу" муниципального
транспорта, однако этого так и не происходит.
Эксперт напоминает, что новоназначенного
министра Кубракова хвалят за активной участие в "Большой стройке". Впрочем, по
мнению Пилипчука, это не является "супер-реформированием".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чего эксперты ожидают от нового руководителя Минздрава Виктора Ляшко. Почему некоторые активисты связывают чиновника с именем экс-министерки Ульяны Супрун, узнавайте в нашем материале.
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