Перемены в Мининфраструктуры: с чем столкнется Кубраков

Украинские министерства недолго оставались "бесхозяйственными" после ухода некоторых политических фигур в отставку. Так, нового руководителя получило Мининфраструктуры — на должность согласовали ранее возглавлявшего "Укравтодор" Александра Кубракова.



Главой Мининфраструктуры стал Александр Кубраков. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" обратились к эксперту за оценкой данной кандидатуры. Специалист попытался обрисовать основные проблемы, с решением которых Кубракову придется столкнуться в новой должности.

По мнению руководителя международной консалтинговой компании Investegy, эксперта по экономическому анализу и транcпортной инфраструктуре Ярослава Пилипчука, особых изменений от прихода Кубракова в Мининфраструктуры ждать не стоит. Специалист утверждает, что есть некая незыблемая внутренняя система в таких органах, да и одной личности часто трудно что-то резко изменить.

"При этом я считаю, что предыдущий министр был явно не на своем месте, — утверждает Ярослав Пилипчук. — Тут должны быть люди, имеющие 20 и больше лет опыта. А Криклий без соответствующего опыта возглавил министерство с огромным объемом проблем, с сотнями миллиардов гривен, которые крутятся в нем, когда ему было немного за 30… Результаты — соответствующие".

По словам эксперта, самым явным является провал по кейсу "Укрзализныци". Пилипчук подчеркивает, что это предприятие увязло в колоссальных долгах, а его инфраструктура приходит все в больший упадок с каждым годом. От подобного, разумеется, во многом страдает бизнес.

"Огромные проблемы [существуют и] в авиа-отрасли, которая особенно пострадала от корона-кризиса. Где программы стимулирования? Лишь недавно был отменен НДС на внутренние авиационные перелеты, хоть и я, и другие представители Украинского института будущего говорили об этом с самого начала карантина, более года назад", — подчеркивает Ярослав Пилипчук.

Также эксперт с печалью констатирует и не лучшую работу Укртрансбезопасности. Это касается внедрения системы WiM, которая идет катастрофически медленными темпами. Отметим, что Weigh-in-Motion — автоматизированная технология по взвешиванию грузовых автомобилей, основная функция которой фиксировать перегруз.

Говорит Ярослав Пилипчук и о проблемах в портах, с тем же дипломированием моряков. Вместе с этим он отмечает и плюс — начало процесса концессии, хотя и это пока продвигается крайне медленно.

"Хорошо, что принят закон о речном транспорте. Но он разрабатывался еще до прихода Криклия. Однако приняли уже при Зеленском и его команде. У бизнеса есть ориентир, правила игры на реке. Но дьявол кроется в деталях, так что интересы определенных групп заложили в документ", — утверждает эксперт.

По словам Ярослава Пилипчука, немало провалов и проблем существует в сфере автоперевозок. Специалист уверен, что беспорядочные маршрутки должны исчезнуть благодаря "приходу" муниципального транспорта, однако этого так и не происходит.

"Лучшим результатом работы ушедшего министра является отчет Еврокомиссии, что в транспортной отрасли Украины — огромная коррупция. И, думаю, уход Криклия — это последствия недавнего визита в Киев госсекретаря США, который призвал усилить борьбу с коррупцией", — предполагает Пилипчук.

Эксперт напоминает, что новоназначенного министра Кубракова хвалят за активной участие в "Большой стройке". Впрочем, по мнению Пилипчука, это не является "супер-реформированием".

"Такой процесс — постройки новых дорог, мостов и так далее — должен идти постоянно. И на самом деле сделаны весьма небольшие объемы. Чтобы догнать по новым дорогам ту же Польшу нам нужно более 600 лет, — утверждает Ярослав Пилипчук. — Хотелось бы, чтобы новый глава ведомства справился с вышеприведенными проблемами. Если не справится с той же коррупцией, думаю, его уберут еще раньше, чем предшественника, который не пробыл министром и двух лет".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чего эксперты ожидают от нового руководителя Минздрава Виктора Ляшко. Почему некоторые активисты связывают чиновника с именем экс-министерки Ульяны Супрун, узнавайте в нашем материале.

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