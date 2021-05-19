Смена министров в Украине: почему это происходит так часто

Во вторник, 18 мая, Верховная Рада уволила трех министров. При этом Петрашко был 28-м министром экономики с начала обретения Украиной независимости. Степанов — 21-м главой Минздрава (причем 4-м за каденцию Зеленского). До Криклия, которого сняли с должности министра инфраструктуры, на этом посту побывало около двух десятков человек (ранее это было Министерство транспорта, а также Министерство транспорта и связи). О чём говорят столь частые смены министров? Как при такой кадровой чехарде выработать системность, стабильность, преемственность курса? Не выглядит ли всё так, будто определенными направлениями у нас "рулят" некие "серые кардиналы" (кто это может быть?), а министры, которых меняют, как перчатки, – просто ширма? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Смена министров. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Кулуарные закулисные договоренности"

Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что в сегодняшней Украине все кадровые решения во власти принимаются, исходя из каких угодно соображений, кроме профессиональных способностей кандидатов в министры и других чиновников.

"При назначении или увольнении тех или иных министров никогда не формулируется ни чётких задач и сроков их достижения, стоящих перед новым министром, ни понятных обществу критериев выбора кандидатуры министра, ни внятных причин, по которым министра увольняют. Реально министров увольняют и назначают исходя исключительно из кулуарных закулисных договоренностей различных центров влияния во власти", — отмечает Евгений Филиндаш.

По его словам, таких центров влияния сейчас три:

1) американское посольство и обслуживающие его грантоеды всех мастей;

2) олигархические группы;

3) близкое окружение Зеленского.

"В подавляющем большинстве случаев министры нынешнего состава (как, впрочем, и многих предыдущих) Кабмина не являются самостоятельными фигурами, реально формирующими политику своего министерства, — говорит эксперт. — Они выполняют те задачи, которые ставят перед ними их кураторы из вышеназванных центров влияния. И задачи эти, сводящиеся в основном к перераспределению финансовых потоков в "нужном" направлении, не имеют никакого отношения к национальным интересам Украины как государства".

"Нормальная практика любого демократического государства"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что перестановки министров — это нормальная практика любого демократического государства.

"Только в авторитарных странах министры сидят десятками лет на своих постах и врастают в собственные кресла, — поясняет он. — Министерство — это не регуляция отдельной отрасли, а политический курс. Не зря же министр является политической должностью — он определяет политику государства во вверенной сфере. Попытки сделать из министерств регуляторные отрасли всегда были провальными".

Сергей Быков считает, что регуляцией должны заниматься профильные отраслевые ассоциации, как это происходит в Штатах и Европейском Союзе. А министерство — определяет курс.

"Но крайне важно, что в министерствах на Западе сохраняется преемственность. И новый министр не останавливает реформы, которые запустил предшественник, а ускоряет их и запускает новые направления. Кстати, за преемственность отвечает не министр, а госсекретарь министерства, на котором и завязано операционное управление. И важно, что госсекретари работают по контракту и не зависят от политики, — подчеркивает глава ИНПОЛИТ. — Нынешняя же замена министров в Украине говорит лишь о том, что предыдущие не продемонстрировали должный темп реформ. Не более того".

"Элемент внутренних торгов с олигархами"

По мнению руководителя Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олега Вострых, смена министров без смены всего состава Кабмина не имеет ничего общего с "работой над ошибками" и желанием улучшить экономическую ситуацию в стране.

"Всё намного банальнее и прозаичнее. Политика в Украине – это контроль финансовых потоков и укрепление своих позиций за счет финансов для дальнейшего политического роста. Столь частая смена министров, как у нас, чаще всего является элементом внутренних торгов с олигархами, усилением позиций одних и ослаблением других. Не зря, США нас призывают очиститься от олигархата. А в воздухе уже витает законопроект о статусе олигархов и возможных санкциях против них. По сути, они всегда были и есть "серыми кардиналами" украинского политикума. Через своих ставленников во власти проталкивая личные финансовые интересы через повышение цен для населения, уменьшение налогов для своих корпораций, дотации из госбюджета и прочие "плюшки" от государства. Говорить в Украине о возможности роста экономики и разворачивании среднего бизнеса, ориентируясь на опыт европейских стран, в таких условиях не приходится", — подчеркивает Олег Вострых.

Он обращает внимание, что мы находимся еще и под внешним давлением. За возможность получить очередной транш МВФ и поддержку в сдерживании российской агрессии на Востоке Украины, нас настойчиво просят изменить правила игры, убрать олигархов от бюджетного распределения и ввести общие для всех правила игры.

"В таких условиях без проблем смогут победить транснациональные корпорации и мировые игроки, за спиной у которых стоят миллиарды и исторический опыт, — предупреждает Олег Вострых. — И сегодня мы видим борьбу между внешними и внутренними "кукловодами", влияющими на политический курс страны и ее экономику".

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