Смена министров в Украине: почему это происходит так часто

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Таисия Ерохина
Во вторник, 18 мая, Верховная
Рада уволила трех министров. При этом Петрашко был 28-м министром экономики
с начала обретения Украиной независимости. Степанов — 21-м главой Минздрава
(причем 4-м за каденцию Зеленского). До Криклия, которого сняли с должности
министра инфраструктуры, на этом посту побывало около двух десятков человек
(ранее это было Министерство транспорта, а также Министерство транспорта и
связи). О чём говорят столь частые смены министров? Как при такой кадровой
чехарде выработать системность, стабильность, преемственность курса? Не
выглядит ли всё так, будто определенными направлениями у нас "рулят" некие
"серые кардиналы" (кто это может быть?), а министры, которых меняют, как
перчатки, – просто ширма? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.
Смена министров. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Нардеп IV и V созывов, директор Украинского
центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что в сегодняшней Украине
все кадровые решения во власти принимаются, исходя из каких угодно соображений,
кроме профессиональных способностей кандидатов в министры и других чиновников.
"При назначении или увольнении тех или иных
министров никогда не формулируется ни чётких задач и сроков их достижения,
стоящих перед новым министром, ни понятных обществу критериев выбора
кандидатуры министра, ни внятных причин, по которым министра увольняют. Реально
министров увольняют и назначают исходя исключительно из кулуарных закулисных
договоренностей различных центров влияния во власти", — отмечает Евгений
Филиндаш.
По его словам, таких центров влияния сейчас
три:
1) американское посольство и обслуживающие его
грантоеды всех мастей;
2) олигархические группы;
3) близкое окружение Зеленского.
"В подавляющем большинстве случаев министры
нынешнего состава (как, впрочем, и многих предыдущих) Кабмина не являются
самостоятельными фигурами, реально формирующими политику своего министерства, —
говорит эксперт. — Они выполняют те задачи, которые ставят перед ними их
кураторы из вышеназванных центров влияния. И задачи эти, сводящиеся в основном
к перераспределению финансовых потоков в "нужном" направлении, не имеют
никакого отношения к национальным интересам Украины как государства".
Глава Института публичной политики и
консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что
перестановки министров — это нормальная практика любого демократического
государства.
"Только в авторитарных странах министры сидят
десятками лет на своих постах и врастают в собственные кресла, — поясняет он. —
Министерство — это не регуляция отдельной отрасли, а политический курс. Не зря
же министр является политической должностью — он определяет политику
государства во вверенной сфере. Попытки сделать из министерств регуляторные
отрасли всегда были провальными".
Сергей Быков считает, что регуляцией должны
заниматься профильные отраслевые ассоциации, как это происходит в Штатах и
Европейском Союзе. А министерство — определяет курс.
"Но крайне важно, что в министерствах на
Западе сохраняется преемственность. И новый министр не останавливает реформы,
которые запустил предшественник, а ускоряет их и запускает новые направления.
Кстати, за преемственность отвечает не министр, а госсекретарь министерства, на
котором и завязано операционное управление. И важно, что госсекретари работают
по контракту и не зависят от политики, — подчеркивает глава ИНПОЛИТ. — Нынешняя
же замена министров в Украине говорит лишь о том, что предыдущие не
продемонстрировали должный темп реформ. Не более того".
По мнению руководителя Фундации "Высшая школа
профессиональной политики" Олега Вострых, смена министров без смены всего
состава Кабмина не имеет ничего общего с "работой над ошибками" и желанием
улучшить экономическую ситуацию в стране.
"Всё намного банальнее и прозаичнее. Политика
в Украине – это контроль финансовых потоков и укрепление своих позиций за счет
финансов для дальнейшего политического роста. Столь частая смена министров, как
у нас, чаще всего является элементом внутренних торгов с олигархами, усилением
позиций одних и ослаблением других. Не зря, США нас призывают очиститься от
олигархата. А в воздухе уже витает законопроект о статусе олигархов и возможных
санкциях против них. По сути, они всегда были и есть "серыми кардиналами" украинского
политикума. Через своих ставленников во власти проталкивая личные финансовые
интересы через повышение цен для населения, уменьшение налогов для своих
корпораций, дотации из госбюджета и прочие "плюшки" от государства. Говорить в
Украине о возможности роста экономики и разворачивании среднего бизнеса,
ориентируясь на опыт европейских стран, в таких условиях не приходится", —
подчеркивает Олег Вострых.
Он обращает внимание, что мы находимся еще и
под внешним давлением. За возможность получить очередной транш МВФ и поддержку
в сдерживании российской агрессии на Востоке Украины, нас настойчиво просят
изменить правила игры, убрать олигархов от бюджетного распределения и ввести
общие для всех правила игры.
"В таких условиях без проблем смогут победить
транснациональные корпорации и мировые игроки, за спиной у которых стоят
миллиарды и исторический опыт, — предупреждает Олег Вострых. — И сегодня мы
видим борьбу между внешними и внутренними "кукловодами", влияющими на
политический курс страны и ее экономику".
Ранее сообщалось, почему министр
здравоохранения Максим Степанов держится за должность.
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