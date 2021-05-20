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Назначение Ляшко главой Минздрава: удастся ли новому министру спасти систему здравоохранения страны

Кандидатуру Виктора Ляшко на должность поддержало 262 депутата в зале парламента

сегодня, 12:27
Автор:

Елизавета Черных

Верховная Рада 262-мя голосами поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Назначение Ляшко главой Минздрава: удастся ли новому министру спасти систему здравоохранения страны

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как они оценивают такой выбор, чего ожидать от нового главы Минздрава и сможет ли Ляшко привести в порядок систему здравоохранения Украины.

Если Ляшко оставит нынешнее руководство Нацслужбы здоровья на должностях, то ничего хорошего страну в плане медицины не ждет

Считается, что Виктор Ляшко относится к неформальной команде бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. К ней ж относится и нынешнее руководство Нацслужбы здоровья. И именно эта служба, а не министерство распределяет бюджетные деньги между больницами и врачами, отмечает аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

"Сейчас Нацслужба в техническом дефолте, пошли задержки с зарплатой врачам. Если Ляшко оставит нынешнее руководство Нацслужбы здоровья на должностях (там сейчас руководит Виленский в статусе и.о., и как раз прошел конкурс на новое руководство), то ничего хорошего страну в плане медицины не ждет. Потому что на полную заработает теневая смычка меж Минздравом, который всем руководит, Насцслужбой здоровья, которая оперирует деньгами, и парламентским комитетом во главе с Радуцким, который это все контролирует и прикрывает", — считает Александр Кочетков.

По мнению эксперта, нам будут рисовать красивые графики, рассказывать несбыточные планы по вакцинации, а для разнообразия — выдумывать страшилки, вроде запрета на прогулки в парках.

"Всё это под шорох распиливаемого бюджета, — прогнозирует Александр Кочетков. — Если же Ляшко попытается не обслуживать транснационалов, а стать самостоятельным, то шансы у украинского здравоохранения минимальные, но есть. Маркер — ситуация с руководством Нацслужбы здоровья".

Если Ляшко будет правильно идти в природном тренде, он победит эпидемию

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк отмечает: "С наиболее актуальной сейчас проблемой, которая внедрена в массовое сознание – пандемией ковида – Ляшко справится. Благодаря законам эпидемологии, естественному течению событий, господу Богу. Эпидемия идет на спад. Сработала выработка массового иммунитета. Организм запоминает инфекцию — и в нужный момент выработает антитела. Мы входим в эпоху повторяющихся циклов ковида, типа как гриппа. Ну и вакцинация помогает. А вакцин в Украину будут завозить всё больше. В общем, если Ляшко будет правильно идти в этом тренде, природном, он победит эпидемию. Думаю, к концу года может получить орден за это".

Навести же порядок в системе здравоохранения невозможно без обеспечения качественной работы медиков, достойных условий труда, своевременной оплаты. И тут у Ляшко могут возникнуть проблемы, считает эксперт.

"Дело в том, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), на которой – выплаты медикам, обеспечение их инструментом, медикаментами – сейчас пробуксовывает все эти поставки и зарплаты. И на этой "мине" легко подорваться. В НСЗУ сконцентрирован серьезный ресурс. И по факту эта структура — подразделение Минфина. А это министерство-бухгалтер. И считает, что чем меньше денег дать тем же медикам, тем лучше. В общем, пока не разрешится эта проблема, пока НСЗУ не будет, к примеру, подчинена министру охраны здоровья, пока не будет нормального финансирования – не будет и качественной медицины, — подчеркивает Виктор Сердюк. — Второе "минное поле" – ГП "Медицинские закупки Украины". Оно тоже не подчинено МОЗ и в любой момент может закупить (или не закупить) всё что угодно. У Ляшко, возможно, есть хорошие идеи, но нет денег. И это проблема не только его и теперь уже его министерства, но – всей Украины".

Ранее портал "Комментарии" писал, что министерство инфраструктуры возглавил Александр Кубраков. 


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Источник: https://comments.ua/
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