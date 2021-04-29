Минэнерго получило нового руководителя: с чем столкнется Галущенко

Во время внеочередного пленарного заседания в четверг, 29 апреля, Верховная Рада поддержала назначение нового министра энергетики. Должность досталась вице-президенту НАЭК "Энергоатом" Герману Галущенко. Соответствующее решение поддержали своими голосами сразу 305 нардепов.



Герман Галущенко возглавил Минэнерго вместо Юрия Витренко. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" пообщались с экспертами, которые объяснили, что может принести Украине подобное назначение. Также специалисты рассказали, с решением каких проблем может столкнуться Галущенко, возглавив Минэнерго.

"Есть большие сомнения, что энергосектор сможет выйти из кризиса"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип недоумевает, почему кандидатура менее подкованного в энергетической сфере Галущенко (у него — диплом юриста и магистра международного менеджмента) была поддержана таким количеством голосов. Тогда как более опытного Витренко парламент ранее дважды "прокатил".

"В работе "Энергоатома", вице-президентом которого Галущенко стал в прошлом году, тоже, мягко говоря, не всё гладко, — отмечает эксперт. — Компания убыточна, есть большие вопросы касательно того, как она отпускала энергию трейдерам, которые близки к олигархам. Не выполнена задача достройки Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). При всём при этом Галушенко, не имеющий профильного образования, собрал голоса всех фракций, кроме двух ("Европейской солидарности" и "Голоса"), и всех олигархических или аффилированных с олигархами групп".

По мнению Андриана Прокипа, учитывая всё это, есть большие сомнения, что энергетический сектор будет прозрачным и сможет выйти из кризиса.

"Новоназначенному министру не позавидуешь"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, профессор Геннадий Рябцев позитивно оценивает утверждение Германа Галущенко на должность министра энергетики.

"Считаю его опытным аппаратчиком. И человеком, который в отличие от многих министров, знает, как работает система госуправления. За его плечами — работа в прокуратуре, МИД, Минюсте, в Администрации президента. Сегодня многие критикуют Галущенко за недостаточный опыт в управлении ТЭК. Но аппарат Минэнерго вполне способен помочь новоназначенному министру быстро приобрести недостающие знания", — уверен Геннадий Рябцев.

При этом он подчеркивает, что новоназначенному министру не позавидуешь.

"Количество нерешенных проблем в энергетике сегодня едва ли не больше, чем когда бы то ни было, — поясняет эксперт. — Это и негарантированная энергетическая безопасность; и недореформированные рынки электроэнергии, газа, угля; и противоречивое законодательство; и административное вмешательство в рыночные процессы; и многомиллиардные задолженности потребителей перед поставщиками — и наоборот. Понятно, что не всё будет зависеть от министра. Но надежда, что проблемы хотя бы не будут откладывать на потом, у меня есть".

Галущенко придется решать очень много проблемных вопросов

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква конкретизировал болевые точки энергетической отрасли, с которыми столкнется новый министр.

"Проблемы в отрасли не меняются уже давно. У нас финансово несбалансированный рынок электроэнергии. Растущие долги перед "зелеными". Долги ГарПока (гарантированный покупатель) перед "Энергоатомом". Долги Укрэнерго перед генерацией за услуги балансирующего рынка и перед ГарПоком за "зеленых" и население. Решение вопроса с присоединением энергосистемы к европейской, что потребует отделения от энергосистемы СНГ и выделенного режима работы", — перечисляет Денис Саква.

В угольном секторе, по словам специалиста, необходимо начинать трансформацию, которая сопровождается такими болезненными вещами, как закрытие нерентабельных шахт. В газовом сегменте придется решать вопрос с полной оплатой газа теплокоммунэнерго, так как с мая заканчивается действие ПСО (спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ по льготной цене).

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему в "Нафтогазе" проходят кадровые перестановки и чьей условной победой можно считать назначение Юрия Витренко на должность главы компании.

Также на портале вы можете узнать, расценивают ли эксперты "замену" Коболева Витренко, как продолжение их давнего противостояния.

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