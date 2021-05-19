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Любченко может стать новым министром экономики Украины

Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидата на пост министра экономики и первого вице-премьера Алексея Любченко

сегодня, 20:41
Автор:

Наталья Некрасова

Нынешний глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Алексей Любченко претендует на должность министра экономики, и профильный парламентский комитет его кандидатуру поддержал. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Даниил Гетманцев.

Любченко может стать новым министром экономики Украины

Алексей Любченко. Фото: ГНС

"Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, что в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнем", — сообщил Гетманцев.

О том, как в комитете заслушивали кандидата в министры экономики, рассказал народный депутат Украины Муса Магометов.

"Положительное впечатление. Даже сорвал аплодисменты. В нашем комитете это было впервые. Комитет проголосовал за назначение Любченко первым вице-премьер-министром Украины — министром экономики Украины. Завтра будут выносить вопрос о его назначении в зал", — поделился впечатлениями нардеп.

Действующий глава ГНС Украины Алексей Любченко родился в 1971 году в с. Орловец Черкасской области. С отличием окончил Киевский государственный экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Имеет ІІІ ранг государственного служащего.

С сентября 2009 года Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины. В 2011-2012 годах — директором департамента налогообложения юридических лиц ГНС. В 2014-2015 годах работал советником в департаменте Государственной фискальной службы. Главой ГНС был назначен в апреле 2020 года.

Кроме того, сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения. 

Напомним, Верховная Рада уволила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. 


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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/1266
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