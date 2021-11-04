Фамилии министров давно согласованы в кабинете президента: чего ждать от кадровых перестановок в правительстве

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Елизавета Черных
Верховная Рада в четверг, 4 ноября, рассмотрит назначение на освободившиеся 3 ноября должности министров.
Кабинет министров Украины - фото из открытых источников
Бывшего вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова предлагают сделать министром обороны, а его пост отдать нардепу от "слуг народа" Ирине Верещук, которая в прошлом году неудачно баллотировалась в мэры Киева. На пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины двигают главного таможенника Павла Рябикина, а замглавы Офиса президента Юлия Свириденко может стать первым вице-премьером, министром экономики Украины.
Вакантным пока остается лишь пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Каковы шансы кандидатов на назначение? К чему могут привести эти перемены (и перемены ли это)? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассуждает так:
Для того же Резникова, по мнению эксперта, смена министерств – не более, чем ротация. Он также уверен, что люди, приходящие на должность, получают четкие указания с методичкой работы от Офиса президента (ОП).
По его словам, частью предыдущих увольнений является и целый ряд вроде бы незначительных, но неприемлемых для президента и его Офиса фактов. Среди них:
– президента не устраивает пробуксовка в работе те или иных министерств (в частности, то, что они не успевают к концу года освоить выделенные им средства, что приводит к срывам тех или иных проектов, на которых хотел пиариться Зеленский);
– внутренняя конкуренция (некоторых из уволенных министров позволили себе публичную критику других министерств по тем или иным рабочим вопросам);
– были и личные истории, в том числе с любовными связями, и некоторые коррупционные "забросы", что также давало негативный фон.
Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что фамилии министров уже давно согласованы в кабинете президента. Как и решение по изменению формата деятельности военного направления нашей страны.
По его словам, остальные кандидатуры тоже прошли "кастинг", донесены до сведения фракции "Слуга народа". А потому ожидать каких-то "случайностей" на голосовании не стоит. Тем более, что на заседании Верховной Рады во время голосования намерен присутствовать президент.
"Скорее всего, поддержат всех, благо есть "помощь зала" в виде партийных групп "Доверие" и "За будущее", части внефракционных парламентариев, – поясняет Олег Вострых. – Ну, а поспешность, с которой писали заявление на увольнение уходящие министры, показывает, что организационная работа была проведена со всеми. И что были найдены аргументы для безболезненного решения данного вопроса. Гарант продолжает укреплять свою вертикаль. А в условиях усиления давления со стороны России, изменения в военном направлении обороноспособности нашей страны, могут иметь позитивные сдвиги".
Ранее "Комментарии" писали, что Рада приняла Госбюджет-2022: о чем говорят результаты голосования и чем завершится бюджетный процесс.
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