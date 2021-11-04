Фамилии министров давно согласованы в кабинете президента: чего ждать от кадровых перестановок в правительстве

Верховная Рада в четверг, 4 ноября, рассмотрит назначение на освободившиеся 3 ноября должности министров.

Кабинет министров Украины - фото из открытых источников

Бывшего вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова предлагают сделать министром обороны, а его пост отдать нардепу от "слуг народа" Ирине Верещук, которая в прошлом году неудачно баллотировалась в мэры Киева. На пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины двигают главного таможенника Павла Рябикина, а замглавы Офиса президента Юлия Свириденко может стать первым вице-премьером, министром экономики Украины.

Вакантным пока остается лишь пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Каковы шансы кандидатов на назначение? К чему могут привести эти перемены (и перемены ли это)? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Видим продолжение процессов аккумуляции власти в одних руках, с центром в ОП

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассуждает так:

"зеленая власть" явно демонстрирует желание быстро проводить изменения и ротации в удобном для себя ключе. Частично эти назначения обсуждались с лета. Последние два месяца активно обговаривались как кандидатуры, которые могут быть уволены, так и те, кто может прийти им на смену". "После смены главы парламента

Для того же Резникова, по мнению эксперта, смена министерств – не более, чем ротация. Он также уверен, что люди, приходящие на должность, получают четкие указания с методичкой работы от Офиса президента (ОП).

"Видим продолжение процессов аккумуляции власти в одних руках, с центром в ОП. В данном случае это происходит через замену членов правительства на более лояльных, послушных, управляемых людей", – поясняет Владислав Дзивидзинский.

По его словам, частью предыдущих увольнений является и целый ряд вроде бы незначительных, но неприемлемых для президента и его Офиса фактов. Среди них:

– президента не устраивает пробуксовка в работе те или иных министерств (в частности, то, что они не успевают к концу года освоить выделенные им средства, что приводит к срывам тех или иных проектов, на которых хотел пиариться Зеленский);

– внутренняя конкуренция (некоторых из уволенных министров позволили себе публичную критику других министерств по тем или иным рабочим вопросам);

– были и личные истории, в том числе с любовными связями, и некоторые коррупционные "забросы", что также давало негативный фон.

"Учитывая, насколько сейчас послушный парламент для президента, после увольнения с поста спикера Разумкова, думаю, что все предлагаемые кандидатуры сегодня будут поддержаны. И в ближайшее время приступят к работе — для выполнения задач, продиктованных ОП. Основное – освоить выделенные деньги, закончить обещанные президентом до конца года задания, чтобы он мог на этом попиариться, а не получить очередную порцию критики", – резюмирует эксперт.

Ожидать "случайностей" на голосовании не стоит. Тем более, что на заседании Верховной Рады намерен присутствовать президент

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что фамилии министров уже давно согласованы в кабинете президента. Как и решение по изменению формата деятельности военного направления нашей страны.

"Внутренние скандалы, провал оборонного заказа за последние годы, отсутствие явного прогресса вынуждали Офис президента искать новые компромиссные фигуры, которые могли бы усилить Минобороны. Но в то же время – не дать новому министру сильно укрепиться политически в публичной плоскости. Чтобы не создавать конкуренции президенту. После кулуарных переговоров внутри команды, было принято решение по Резникову", – поясняет эксперт.

По его словам, остальные кандидатуры тоже прошли "кастинг", донесены до сведения фракции "Слуга народа". А потому ожидать каких-то "случайностей" на голосовании не стоит. Тем более, что на заседании Верховной Рады во время голосования намерен присутствовать президент.

"Скорее всего, поддержат всех, благо есть "помощь зала" в виде партийных групп "Доверие" и "За будущее", части внефракционных парламентариев, – поясняет Олег Вострых. – Ну, а поспешность, с которой писали заявление на увольнение уходящие министры, показывает, что организационная работа была проведена со всеми. И что были найдены аргументы для безболезненного решения данного вопроса. Гарант продолжает укреплять свою вертикаль. А в условиях усиления давления со стороны России, изменения в военном направлении обороноспособности нашей страны, могут иметь позитивные сдвиги".

Ранее "Комментарии" писали, что Рада приняла Госбюджет-2022: о чем говорят результаты голосования и чем завершится бюджетный процесс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!