Эксперт оценил кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения

Накануне стало известно, что глава Кабмина Денис Шмыгаль подал в парламент представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. На его место якобы может претендовать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала оценил для интернет-издания "Комментарии" возможное кадровое изменение в правительстве.

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

Эксперт отмечает, что кадровая политика нынешней власти не выдерживает никакой критики и сейчас в стране можно наблюдать тому подтверждение:

"Есть информация, что на пост министра охраны здоровья собираются ставить главного санитар врача. У нас провалена борьба с коронавирусом с самого начала. И мы помним, как тот же Ляшко, которого сейчас прочат в министры, рассказывал, что некоторые меры можно было не вводить, что украинцев просто пытались запугать. И вакцинация на самом деле – прерогатива Ляшко, а не Степанова. И такие перемены, это что менять шило на мыло. Ляшко и Степанов – это одна команда, даже если у них между собой были проблемы. Они оба ответственны за полностью проваленную борьбу с ковид-19. И если Ляшко сделают министром – это издевательство над украинскими гражданами, над нашей системой охраны здоровья", — уверен Виталий Бала.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не держится за свое кресло и готова уйти в отставку. Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!