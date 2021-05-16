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Эксперт оценил кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения

Специалист уверен, что Максим Степанов и Виктор Ляшко оба ответственны за проваленную вакцинацию против коронавируса

сегодня, 02:20
Автор:

Елизавета Черных

Накануне стало известно, что глава Кабмина Денис Шмыгаль подал в парламент представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. На его место якобы может претендовать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.  Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала оценил для интернет-издания "Комментарии" возможное кадровое изменение в правительстве. 

Эксперт оценил кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

Эксперт отмечает, что кадровая политика нынешней власти не выдерживает никакой критики и сейчас в стране можно наблюдать тому подтверждение: 

"Есть информация, что на пост министра охраны здоровья собираются ставить главного санитар врача. У нас провалена борьба с коронавирусом с самого начала. И мы помним, как тот же Ляшко, которого сейчас прочат в министры, рассказывал, что некоторые меры можно было не вводить, что украинцев просто пытались запугать. И вакцинация на самом деле – прерогатива Ляшко, а не Степанова. И такие перемены, это что менять шило на мыло. Ляшко и Степанов – это одна команда, даже если у них между собой были проблемы. Они оба ответственны за полностью проваленную борьбу с ковид-19. И если Ляшко сделают министром – это издевательство над украинскими гражданами, над нашей системой охраны здоровья", — уверен Виталий Бала.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не держится за свое кресло и готова уйти в отставку. Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.






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Источник: https://politics.comments.ua/news/cabinet/ministropad-v-ukraine-komu-vygodny-kadrovye-izmeneniya-v-pravitelstve-676917.html
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 01:26

Этот баран Виктор Ляшко есть полнейший дебил!!! Гнать его нужно.

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