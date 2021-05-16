Эксперт оценил кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения

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Елизавета Черных
Накануне стало известно, что глава Кабмина Денис Шмыгаль подал в парламент представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. На его место якобы может претендовать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала оценил для интернет-издания "Комментарии" возможное кадровое изменение в правительстве.
Виктор Ляшко - фото: Минздрав
Эксперт отмечает, что кадровая политика нынешней власти не выдерживает никакой критики и сейчас в стране можно наблюдать тому подтверждение:
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не держится за свое кресло и готова уйти в отставку. Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.
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Правдоруб
сегодня, 01:26
Этот баран Виктор Ляшко есть полнейший дебил!!! Гнать его нужно.