Министропад в Украине: кому выгодны кадровые изменения в правительстве

В Украине – министропад. Заявления об отставке вечером 14 мая подали министр экономики Игорь Петрашко (на его место якобы претендует глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко), министр инфраструктуры Владислав Криклий (сменщиком может стать глава Укравтодора Александр Кубраков). Представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова подал в парламент глава правительства Денис Шмыгаль. На место Степанова прочат государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Увольнения министров. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты для портала "Комментарии" оценили возможные перемены в правительстве, а также рассказали, каковы шансы провести обозначенные кандидатуры и кто в выгоде от ситуации.

Правительство Шмыгаля нужно полностью отправлять в отставку

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала связывает "министропад" с тем, что уже пройдена грань той критичной ситуации, когда можно было тем или иным способом ничего не делать.

"Ничего не решается, а проблемы накапливаются. Нужно было это на кого-то списать. И это — общая причина, — отмечает эксперт. — Вторая – возможно мы видим последствия визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Тогда поднимались вопросы о важности борьбы с коррупцией, со ставленниками олигархов в правительстве. Ведь Мининфраструктуры – это монстр с огромным объемом финансовых ресурсов. Как и Минэкономики. Как, на фоне пандемии, Министерство здравоохранения. Большие объемы средств, много переплетено разных интересов".

Впрочем, акцентирует Виталий Бала, фамилии возможных преемников тоже не вызывают особого оптимизма. Не факт, что они не будут представлять интересы определенных заинтересованных лиц.

"Я давно говорил о том, что кадровая политика нынешней власти не выдерживает никакой критики. И сейчас мы видим очередное тому подтверждение. Есть информация, что на пост министра охраны здоровья собираются ставить главного санитар врача. У нас провалена борьба с коронавирусом с самого начала. И мы помним, как тот же Ляшко, которого сейчас прочат в министры, рассказывал, что некоторые меры можно было не вводить, что украинцев просто пытались запугать. И вакцинация на самом деле – прерогатива Ляшко, а не Степанова. И такие перемены, это что менять шило на мыло. Ляшко и Степанов – это одна команда, даже если у них между собой были проблемы. Они оба ответственны за полностью проваленную борьбу с ковид-19. И если Ляшко сделают министром – это издевательство над украинскими гражданами, над нашей системой охраны здоровья", — уверен Виталий Бала.

То же самое, по его словам, касается возможной смены главы Минифраструктуры Криклия на главу Укравтодора Кубракова.

"И украинские журналистские расследования, и зарубежные издания не раз сообщали о коррупции на "Большой стройке", в которой замешаны и Криклий, и Кубраков. Что дает такого рода замена? Боюсь, мы видим очередную имитацию перемен и реформ. Правительство Шмыгаля нужно полностью отправлять в отставку! И говорить о создании коалиции в парламенте, создании правительства профессионалов, которые могут взять на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране. Непонятно, почему Зеленский так фанатично цепляется за монобольшинство, которое существует лишь формально. Нужно создавать коалицию хотя бы для того, чтобы переложить часть ответственности на плечи других политических игроков", — отмечает эксперт.

Комментируя шансы провести называемые кандидатуры в министры через парламент, Виталий Бала отметил, что пока информация, запущенная по этому поводу, выглядит как своеобразная проверка.

"Сейчас идут торги, подсчеты голосов. Увидим, какие фракции и группы депутатов будут за них голосовать. Сразу станет понятно, из сферы влияния каких олигархов тот или иной кандидат, — говорит эксперт. — В любом случае, все инициативы идут из Офиса президента, а не из Кабмина. А в ОП сосредоточены разные группы, которые борются между собой за влияние на министерства. И им выгодно ставить туда людей, с которыми можно договориться. Кстати, некоторые аналитики, говоря о группах Андрея Ермака или Кирилла Тимошенко, забывают о первом помощнике президента, одном из основателей Квартала 95 — Сергее Шефире. Как мне кажется, он наименее токсичен для президента – и вполне может влиять на те или иные его решения, в том числе кадровые".

Президент Зеленский пытается перехватить политическую инициативу

По мнению политэксперта, кандидата политических наук Александра Палия, отставками министров президент Зеленский пытается перехватить политическую инициативу, действуя в унисон с настроениями общества — "заклеймить" всё плохое, снять токсичных персон из своей власти и поставить тех, кто буде ее укреплять.

"Особо ярко это видно на примере министра здравоохранения Максима Степанова и его вероятного наследника в этом статусе – главного санитара Виктора Ляшко. Изначально Ляшко был довольно популярен, на начальных стадиях пандемии успокаивая население. Его тон как медика был к месту для того, чтобы вселять доверие (не считая его признания, что запрет на прогулки в парках был принят в целях заставить граждан сидеть по домам – прим. ред.). Когда этим начал заниматься сам министр Степанов, скепсиса в обществе по отношению к политике государства в сфере борьбы с пандемией стало гораздо больше. Неминуемо этот скепсис переходил и на отношение к Зеленскому", — поясняет Александр Палий.

Эксперт считает, что сейчас президент и его Офис пытаются методом проб и ошибок выстроить такую систему принятия оперативных решений и коммуникации с обществом, которая будет персонально Зеленского усиливать, а не ослаблять.

Ранее "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова назвала условие своей отставки.

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