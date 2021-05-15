Венедиктова назвала условия своей отставки

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не держится за свое кресло и готова уйти в отставку.

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", — сказала генпрокурор.

Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.

Как сообщали ранее И рина Венедиктова заявила, что сегодня существуют перспективы притягивая к уголовной ответственности нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, против которого были введены санкции СНБО. По ее словам, следствие по делу Медведчука на сегодняшний день находится в работе правоохранителей, а поэтому существует перспектива, что он будет привлечен к ответственности. Она отметила, что видит перспективу для возможной посадки Медведчука, когда ей задали вопрос, понесет ли он какое-нибудь наказание. Венедиктова отметила, что правоохранители активно работают над делом Медведчука, а следствие продолжается системно и согласованно.

Ирина Венедиктова рассказала, кому из народных депутатов она выписала подозрения.

Ирина Венедиктова уже подписала пять подозрений нардепов. Кроме того, женщина заверила, что институт снятия неприкосновенности в Украине работает на должном уровне.

Также Венедиктова сказала, кому именно эти подозрения были выписаны. Первым нардепом был Илья Кива от ОПЗЖ. Вторым — Петр Порошенко. За ним — депутат Александр Юрченко. После этого был кнопкодав. Пятым человеком стал депутат, который не заплатил примерно 70 миллионов гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а как физическое лицо.

Напомним,

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