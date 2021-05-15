Венедиктова назвала условия своей отставки

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Ольга Чародий
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не
держится за свое кресло и готова уйти в отставку.
Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика
Шустера".
Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной
государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.
Напомним, Ирина Венедиктова рассказала, кому из народных депутатов она выписала подозрения. Ирина Венедиктова уже подписала пять подозрений нардепов. Кроме того, женщина заверила, что институт снятия неприкосновенности в Украине работает на должном уровне. Также Венедиктова сказала, кому именно эти подозрения были выписаны. Первым нардепом был Илья Кива от ОПЗЖ. Вторым — Петр Порошенко. За ним — депутат Александр Юрченко. После этого был кнопкодав. Пятым человеком стал депутат, который не заплатил примерно 70 миллионов гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а как физическое лицо.
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