Действительно ли власть готовит кадровые перестановки: чем закончится история с отставкой Залужного

Пока в Украине и западной прессе активно обсуждается вероятная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного, созрела другая отставка. В Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. О чем говорят грядущие перестановки в Кабмине? Кто еще (и почему) может уйти? Какова, предположительно, дальнейшая судьба Залужного? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кадровые перестановки в Кабмине. Фото из открытых источников

Менять будут тех, к кому накопилось наибольшее количество претензий

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко поделился таким мнением:

На это периодически намекают представители его Офиса". "С позиции социолога, сейчас по всем рейтингам происходит быстрое падение доверия к власти как к институциям. В том числе – к президенту, Кабмину, Верховной Раде (у последней чуть ли не исторический минимум доверия). Президент и его команда видят это. И понимают необходимость проводить какие-то изменения. Об этом недавно говорил сам Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1

Менять будут тех, отмечает эксперт, к кому накопилось наибольшее количество претензий. А к Министерству по делам ветеранов Украины они накопились.

"Правильно было бы поменять экономический блок, налоговый, прекратить условную "гетманщину" (речь о председателе Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве, известном своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.). Но, подозреваю, власть на это не пойдет", – считает Андрей Еременко.

Что касается Залужного, отмечает он, пока у главкома настолько высокая поддержка (причем, как в Украине, так и за рубежом), снимать его сейчас – это получить огромный негатив.

"Сперва должна пройти очень мощная кампания внутри армии и в целом украинского общества, направленная против Залужного. Мол, смотрите, сколько он совершил ошибок, и вообще – занимается не войной, а диссертацией, да еще и у Кивалова. Как у каждого более-менее публичного человека, негативы есть и у Залужного. И это могут использовать против него. Но до тех пор, пока не будет проведена подобная большая дискредитирующая главкома кампания, трогать его – вряд ли удачная для ОП идея. Но и открыто "топить" его тоже опасно, потому что это может срикошетить по тем, кто запустит такую кампанию. Учитывая, что в плане пиара нынешняя власть действует достаточно грамотно, атаковать сейчас Залужного ей не с руки. Впрочем, тема эта, как видим, активно обсуждается, так что – всякое может быть", – констатирует Андрей Еременко.

В ОП хотели бы добровольного ухода главкома

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин думает, что власть готовит на ближайшее время (месяц-два) большие кадровые изменения.

скорее всего, будет проходить на фоне каскада других отставок. И вроде как добровольных уход министра ветеранов тут – только первая ласточка. Похоже, после отопительного сезона власть хочет провести серьезную перезагрузку. И это может затронуть как премьера (который и так побил рекорд по нахождению в должности ), так и ряд ключевых министерств", – подчеркивает политолог. "Зеленский открыто об этом говорит. И это затронет как Кабмин, так и военное руководство. Возможная отставка Залужного

Понятно, продолжает он, что многое будет зависеть от наших западных партнеров, от которых мы сами серьезно зависим. Определенные сигналы от них могут влиять на те или иные кадровые решения в Украине.

и рядом других моментов". "Видно, что в ОП хотели бы добровольного ухода главкома. И, возможно, сейчас продолжаются переговоры. В том числе о том, куда может потом уйти Залужный — в послы, в СНБО, куда-то еще. Но то, что власть готовится к кадровым изменениям – заметно, – считает Алексей Якубин. – Тем более, что есть соответствующий запрос в обществе, недовольном и социально-экономической ситуацией, и играми вокруг законопроекта о мобилизации

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