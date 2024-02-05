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Наиболее ожидаемая отставка. Министр по делам ветеранов написала заявление на увольнение

В Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает портал «Комментарии»

сегодня, 18:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Верховную Раду 5 февраля поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с поста министра по делам ветеранов Украины, сообщил Руслан Стафанчук.

Наиболее ожидаемая отставка. Министр по делам ветеранов написала заявление на увольнение

Ветераны требовали отправить Лапутину в отставку

Он подчеркнул, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Прокомментировал заявление Лапутиной в телеграмме нардеп Ярослав Железняк.

"Давно ждали эту отставку"
, – написал он.

Напомним, в декабре 2023 года представители ветеранского движения потребовали отставки министерства по делам ветеранов. Там заявили, что руководство Министерства по делам ветеранов не справляется с обязанностями. В ветеранском движении подчеркнули, что 5 декабря 2023 года министерша представила отчет — красивую презентацию без цифр, фактов и ключевых показателей. Однако на самом деле министерство провалило работу с ветеранами.

Представители ветеранского движения заявили, что Юлия Лапутина провалила работу, ее управление неэффективно и вредит ветеранам, семьям погибших и всем причастным. Руководство министерства также обвиняли в проваленной коммуникации с сообществом. Лапутину также обвиняли в том, что ее министерство никоим образом не помогало вернувшимся из российского плена людям. Только благодаря патронатной службе "Азова" они получают лечение и реабилитацию, заявили в ветеранском движении. Более того, там предположили, что Лапутина даже не знает, сколько в Украине ветеранов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в декабре 2020 года депутаты Верховной Рады Украины назначили новым министром по делам ветеранов Юлию Лапутину. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов. У профильного парламентского комитета по защите прав ветеранов был свой кандидат Александр Порхун.

Также портал "Комментарии" сообщал, что министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в 2023 году получила зарплату в размере 943,3 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос портала. Всего за 12 месяцев 2023 года главе Министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной было начислено 1,17 млн гривен заработной платы. Сюда входит оклад – 753,5 тыс. гривен, а также всевозможные дополнительные выплаты. В частности, надбавка в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне – 150,7 тыс. гривен, а также командировочные средства 267,6 тыс. гривен. Однако после уплаты налогов – 228,5 тыс. гривен – фактическая зарплата Лапутиной составляет 943,3 тыс. гривен.




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