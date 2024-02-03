У парламента вновь вопросы к законопроекту о мобилизации: почему затягивается процесс

Новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента. Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хоть и не исключили, что могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, которые идут вокруг мобилизационного законопроекта.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Мы видим непонимание ситуации военно-политическим руководством

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"То, что происходит вокруг законопроекта о мобилизации, демонстрирует отсутствие нормальной коммуникации между нардепами (законодательная власть) и исполнительной ветвью власти. Ведь когда определенные депутаты начинают заявлять, что даже обновленный вариант этого проекта закона не отвечает некому государственному видению, возникает логичный вопрос – а как, в общем, должна проходить коммуникация вокруг базового на данный момент для нас закона?".

Между тем, продолжает эксперт, на фронте начинается серьезный кадровый голод. Линейные части укомплектованы порой менее чем наполовину. И из этой половины не все готовы выполнять боевые обязанности, акцентирует Николай Мельник.

"Мобилизационный закон не решает вопрос демобилизации и многие другие, болезненные для ВСУ. Но он позволяет решить проблему наполнения армии людьми. И, когда есть видение главкома, плюс-минус согласованное с министром обороны, депутаты вдруг начинают выдвигать какие-то претензии. Мне кажется, Кабмин мог за три месяца выстроить эффективную коммуникацию между профильным министерством (обороны) и профильным парламентским Комитетом (по вопросам нацбезопасности). Следовало заранее снять все проблемные моменты, чтоб законопроект мог, наконец, пройти первое чтение. После чего его уже можно доработать, пройдя после определенных корректировок и второе чтение. Но этого не происходит. Что порождает слухи о противостоянии политической и военной власти", – констатирует эксперт.

По его словам, мы видим непонимание ситуации военно-политическим руководством. Если этот закон не принять, если не перераспределить обязанность по проведению мобилизации между ТЦК, военными администрациями и так далее, то нас ожидает очень сложный период, прогнозирует Николай Мельник. Период, когда мы просто физически не сможем удержать линию фронта из-за отсутствия необходимого для этого количества человек.

Вновь идет игра в "горячую картошку"

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких отмечает, что, к счастью, вопрос необходимости проведения мобилизации не является предметом политических дискуссий.

"По сути, все политические силы, которые представлены в парламенте, признали такую необходимость. Проблемой и предметом дискуссия остается вопрос того, как мобилизацию проводить", – поясняет политолог.

Он напоминает, что у нас есть действующий закон о мобилизации. Но он, как показало время, не позволяет эффективно решать эту задачу в условиях полномасштабной войны. К тому же, стал причиной множества злоупотреблений, привел к новым коррупционным рискам.

"И возникла потребность это менять. Либо путем внесения изменений в действующее законодательство, либо путем написания нового закона. При этом, политики и потенциальные политики понимают, что каким бы путем ужесточения мобилизации мы не пошли — тема эта непопулярна. Как следствие, идет игра в "горячую картошку", когда неудобную тему перебрасывают друг другу. Чтоб кто-то взял на себя ответственность, а его оппоненты могли потом критиковать данное решение, упражняясь в красноречии, – подчеркивает Валентин Гладких. – Было бы неплохо, чтоб к вопросу коммуникации касательно мобилизации присоединились и военные. В частности, главком Валерий Залужный, который имеет высокий уровень авторитета и доверия в украинском обществе. Но мы видим странное самоустранение. Та самая игра в "горячую картошку". Свой авторитет он мог бы использовать, поясняя обществу необходимость принятия законопроекта о мобилизации в том или ином виде".

По словам эксперта, уже звучали более-менее предметные заявления, почему предыдущий (декабрьский) вариант законопроекта не хорош. На эту тему, напоминает он, высказывались Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, даже представители "Слуги народа".

"Но ведь одной критики – мало. Все нардепы являются субъектами законодательной инициативы. Если не нравится законопроект от правительства, что мешает тем же Порошенко, Тимошенко, Бойко иже с ним разработать свои варианты? Но они этого не делают", – констатирует Валентин Гладких.

К сожалению, акцентирует он, видим, что некоторые политсилы пытаются превратить вопрос мобилизаации в электоральный. И смотрят на соответствующий законопроект не с точки зрения необходимости давать отпор российской агрессии, а как на инструмент получения симпатии избирателей или угрозу потери таких симпатий.

"Это выглядит деструктивно, – считает политолог. – Надеюсь, у ВР хватит здравого смысла, мудрости и мужества принять закон о мобилизации, внеся необходимые правки. Тем более, что этот вариант однозначно лучше предыдущего, где необоснованно (с коррупционными рисками) расширялись полномочия ТЦК, прописывались некие привилегии для богатых".

Следует понимать, поясняет Валентин Гладких, что каким бы ни был закон о мобилизации, будут те, кто ей подлежит – и, кто нет. Будут довольные и недовольные. Будет "бронь", без которой не сможет жить экономика.

"Важно осознать и то, что демобилизация и ротация на сегодня невозможны без мобилизации, – подчеркивает эксперт. – И те, кто говорит о справедливости, должны требовать ее, прежде всего, не к тем, кто может быть потенциально мобилизован, а к тем, кто уже мобилизован, кто воюет, кто защищает нашу страну".

Читайте также на портале "Комментарии" - главные ожидания от военного февраля: как может измениться ситуация.



