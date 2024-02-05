Шмигаль побил рекорд по «живучести» премьеров. Политолог раскрыл причины

Денис Шмигаль вышел на первое место по времени непрерывного пребывания в должности премьер-министра Украины, опередив всех своих предшественников за время независимости Украины, отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, он даже обошел Николая Азарова, который был главой Кабмина с 11 марта 2010 г. по 28 января 2014 г.

Отсутствие амбиций помогает Шмыгалю

Вместе с тем Фесенко отмечает, что Шмигаль далеко не сильнейший премьер-министр в истории независимой Украины, однако он сумел удержаться на должности.

"Шмигаль органично вписался в конструкцию политического режима, сформировавшегося уже в первый год президентства Владимира Зеленского. Благодаря однопартийному пропрезидентскому большинству в Верховной Раде Зеленский взял под контроль и парламент и Кабинет Министров. Де-факто это президентская форма правления. Офис Президента при этом выполняет функции политического правительства, а Кабинет министров даже в буквальном смысле стал органом исполнительной власти",

– отметил политолог.

По его словам, Шмигаль стал премьером благодаря стечению обстоятельств, однако проявил себя дисциплинированным и достаточно эффективным исполнителем политической воли президента и его Офиса. В то же время, добавляет политолог, он не демонстрировал никаких политических амбиций и самостоятельной политической активности.

"Когда Шмигаль только стал премьер-министром, его связывали с влиянием Ахметова (как выходца из компании ДТЭК). Однако новый глава правительства быстро понял, что свою преданность и эффективность нужно демонстрировать именно президенту. И это ему удалось. Когда между Зеленским и Ахметовым началась информационно-политическая война, это никоим образом не коснулось премьер-министра, который был целиком на стороне президента",

– говорит Фесенко.

Он добавляет, что Шмигаль не столько политическая фигура, сколько административная. В Кабинете Министров Украины он скорее его координатор, чем единоличный руководитель.

"Политическому выживанию Дениса Шмыгаля способствовала и специфика его восприятия общественным мнением. Он никогда не имел какой-либо популярности. Но и не стал объектом жесткой общественной критики",

– добавил политолог.

Однако, по словам Фесенко, в условии войны стало заметно, что нынешнему руководителю Кабмина ощутимо не хватает инициативности, решительности и стратегического мышления, поэтому последние два года снова начались разговоры о вероятности замены премьер-министра.

"Ожиданием кадровых изменений во главе правительства способствуют и планы реорганизации структуры и состава Кабинета министров. Правда, разработкой этих планов занимаются уже не один год. Однако в последнее время пошла активная волна слухов, что такая реорганизация может произойти в ближайшее время. С ней якобы будет связан и целый ряд кадровых изменений, и не только в Кабмине",

– подчеркнул политолог.

Конечно, добавляет Фесенко, политическая судьба Дениса Шмыгаля волнует общество гораздо меньше, чем ситуация вокруг Валерия Залужного.

"Но вероятные изменения во главе Кабинета министров Украины безусловно будут иметь политическое значение"

, – подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, почему Офису президенту невыгодна отставка Шмыгаля.



