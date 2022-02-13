Миссия Макрона: при чем тут "финляндизация" Украины

Эмманюэль Макрон. Фото: УНИАН

По итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина в Москве 8 февраля касательно обеспечения европейской безопасности и урегулирования украинского кризиса французское издание Le Figaro опубликовало статью, в которой указано, что на пути в Москву Макрон поделился с несколькими журналистам мыслью о том, что идея "финляндизации" Украины стоит на повестке дня.

Издание привело цитату французского президента: "Владимир Путин хочет глубоких изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы это пространство безопасности, которым является НАТО, сосуществовало с Россией. Адекватным вариантом является не членство Украины в НАТО".

Новость подхватило издание Bloomberg, которое написало, что, по мнению Макрона, "финляндизация" Украины – один из вариантов, который позволит ослабить напряженность. У границ Украины продолжают находиться свыше 100 тыс. российских военных. К этому добавились военно-морские маневры России в Азовском и Черном море, в ходе которых она продемонстрировала свои возможности по блокаде украинских морских портов, через которые проходит львиная доля экспорта и импорта. Однако после переговоров с Эммануэлем Макроном 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию Le Figaro и Bloomberg. "Комментарии" разбирались, что такое "финляндизации" и какое отношение она имеет к Украине.





Что такое "финляндизация"?





Под "финляндизацией" понимают политическое клише, применимое по отношению к странам, которые выстраивают свою внешнюю политику и принимают решения с учетом позиции более сильных в военном плане соседей. Это своеобразная форма ограниченного суверенитета, когда малое государство подстраивается под интересы геополитического тяжеловеса ради того, чтобы избежать напряженности и конфликтов в отношениях с ним. Данное понятие породил прецедент, сложившийся в отношениях Финляндии и СССР после Второй Мировой войны.

Ровно 82 года назад Москва и Хельсинки находились в состоянии войны. В 1938-1939 годах Москва пыталась убедить финское руководство пойти на территориальные обмены с Советским Союзом, демилитаризовать советско-финскую границу. Сталин хотел отодвинуть советско-финскую границу подальше от Ленинграда (Санкт-Петербург) и построить военные базы на принадлежавших Финляндии островах под предлогом обеспечения безопасности СССР от нападения Германии. По другой версии, в Москве подумывали осуществить попытку советизации Финляндии, которую после заключения пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году нацистская Германия признала сферой влияния СССР.

Финское руководство не пошло на уступки, и в СССР приняли решение забрать интересующие земли военным путем. Во время "Зимней войны" в ноябре 1939-марте 1940 года финские военные оказали достойное сопротивление превосходящему по численности противнику. Красная Армия более 20 дней не могла прорвать оборонительные сооружения финнов (линия "Маннергейма"). Погибли свыше 81 тыс. советских военных, а вместе с пропавшими без вести невосполнимые потери СССР превысили 126 тыс. человек. Потери Финляндии составили свыше 26,6 тыс. убитыми.

Своей цели Москва все-таки добилась: Финляндии пришлось передать СССР часть своей территории площадью 40 тыс. квадратных километров, включая город Выборг, часть одноименной области и Карельский перешеек. В надежде вернуть свои земли и обзавестись новыми территориями Финляндия вплоть до 1944 года воевала против СССР на стороне нацистской Германии. Однако немецко-финский союз успехом не увенчался. Финляндия безвозвратно утратила 10% территории. Свыше 58 тыс. финских военнослужащих погибли. Финская экономика пришла в упадок.

Тем не менее Финляндия – единственная из соседних с СССР стран, которая не подверглась советской оккупации и насаждению социалистической модели развития. В 1944 году президент Финляндии Карл Маннергейм заключил перемирие с СССР, а финская армия повернула оружие против Вермахта. В 1948 году СССР и Финляндия подписали "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", согласно которому страны гарантировали ненападение друг на друга. Финляндия объявила международный нейтралитет. Президенты Финляндии Юхо Пааскиви и Урхо Кекконен развивали тесные торгово-экономические, культурные и политические связи с СССР, при этом сохранили рыночную экономику и демократическую форму правления как в странах Запада.

Самым активным проводником "финляндизации" в том смысле, в котором ее сегодня "сватают" Украине, был Кекконен. Еще в 1944 году он пытался убедить тогдашнего президента Финляндии Ристо Рюти начать мирные переговоры с СССР. Финский президент ладил со всеми членами политбюро в Москве: принимал в подарок грузинское вино от генсека СССР Иосифа Сталина, пил водку и парился в бане с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, ходил в походы в горы с председателем Совмина СССР Алексеем Косыгиным. Ни о каком сотрудничестве с НАТО, совместных военных учениях с армиями блока при Кекконене не могло быть и речи. В республике действовала негласная цензура на критику СССР. Финских граждан, которых подозревали в антисоветских настроениях, не допускали к участию в политической жизни страны.

Фактически, послевоенная Финляндия смирилась с утратой территорий, аннексированных Москвой, отказалась от вступления в НАТО ради сохранения суверенитета. Кекконен считал, что глупо искать друзей далеко, а врагов – среди соседей. Исходя из его логики, разворот Финляндии в сторону США и НАТО не принес бы никакого урона СССР и никакой выгоды Западу, а лишь повлек проблемы для Финляндии. Также финский президент предлагал превратить Северную Европу в зону, свободную от ядерного оружия. Его преемник на посту президента Мауно Койвисто, принимавший участие в военных действиях против СССР, полагал, что "суровые войны" научили финнов тому, что якобы "маленькие нации" должны учитывать интересы мощного соседа и избегать соблазна строить собственное будущее, рассчитывая на иностранную помощь.

Впрочем, финны "полюбили" Москву не за красивые глаза и водку. В годы "холодной войны" Финляндия извлекала существенную экономическую выгоду от отношений с СССР в качестве платы за ее нейтралитет. По информации директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева, СССР на 90% обеспечивал потребности Финляндии в нефти и на 100% – в природном газе. Советский Союз давал финнам скидку в размере 10-15% от рыночных цен на энергоресурсы. С 1974 года Москва поставила финнам около 130 млрд кубометров газа. Финская экономика была заточена на советский рынок. Финляндия поставляла в СССР 86% экспортируемых локомотивов, ж/д техники, 85% судов, почти 50% продтоваров, до 30% продукции легкой промышленности, текстиля. СССР поставлял в Финляндию лес, из которого производилась мебель и поставлялась на советский рынок.

Сегодня Финляндия – благополучная страна-член ЕС с уровнем инфляции всего 1,9%, которая находится на третьем месте в мире по уровню качества жизни, где доля сферы услуг и высоких технологий составляет почти 70% от ВВП. Вопрос возвращения аннексированных СССР земель периодически поднимается общественными организациями. Финское правительство готово начать переговоры с Россией по этому вопросу лишь в том случае, если восточный сосед будет к этому готов и для этого сложатся благоприятные условия, что в принципе вряд ли возможно в обозримом будущем.





При чем тут Украина?





Не удивительно, почему появились слухи о "финляндизации" Украины во время визита Макрона в Москву и Киев. Судя по тому, о чем говорил Макрон на пресс-конференции с Путиным и Зеленским, возможен вариант уступок за счет интересов Украины ради снижения напряженности в Европе. Французский президент предложил создать новый порядок безопасности в Европе, разработать конкретные гарантии для ЕС, Украины, Грузии и России. Макрон, Путин, а затем и Зеленский уделили внимание вопросу выполнения Минских соглашений. Путин даже вспомнил о "формуле Штайнмайера", выразил недовольство тем, что Киев не выполняет "Минск-2".

Возможно, Макрон ведет свою игру накануне президентских выборов во Франции или стремится ослабить роль НАТО и США в Европе в угоду развития автономной системы безопасности на базе ЕС либо ОБСЕ. Однако еще до встречи с Путиным Макрон провел переговоры с президентом США Джо Байденом, контактировал с еврочиновниками, а в декабре 2021 года встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пока Макрон общался с Путиным, госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявили, что США, ЕС, НАТО и ОБСЕ обмениваются идеями, как прийти к соглашению с Россией, которое укрепит коллективную безопасность. Миссия Макрона заключалась в том, чтобы поделиться лидерам Украины и России каким видит коллективный Запад будущее европейской безопасности.

Сценарий "финляндизации" Украины в новом порядке европейской безопасности устраивает Кремль. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова призвала Украину вернуться к внеблоковому статусу и стать нейтральным государством, а Запад прекратить поставлять нам оружие, отозвать инструкторов и советников и прекратить военные учения при участии ВСУ и армий стран-членов НАТО.

На Западе тоже есть сторонники международного нейтралитета Украины. В частности, после аннексии Крыма бывший госсекретарь США Генри Киссинджер порекомендовал Украине стать мостом между Западом и Россией, брать пример с Финляндии, как она выстраивает отношения с соседними странами. Ныне покойный экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Збигнев Бжезинский в 2015 году рассматривал "финляндизацию" в качестве идеального варианта для Украины, рекомендовал НАТО заверить РФ, что нас никогда не примут в организацию, но поддерживал предоставление украинским военным оружия.

Сами финны думают иначе, наблюдая за концентрацией российских войск на границе с Украиной. Директор "Финского института международных отношений" Мика Аялтола не считает "финляндизацию" подходящим вариантом ни для Украины, ни для Финляндии. По его мнению, это был сложный период в истории и развитие такого формата отношений с другим приграничным государством может быть использовано РФ в качестве повода усилить свое влияние в Финляндии. Глава "Финского форума бизнеса и политики" Эмилия Куллас полагает, что сегодня в Финляндии более открыто обсуждают тему НАТО под впечатлением от российской агрессии в Украине.





Станет ли Украина второй Финляндией?





В чем-то опыт отношений Украины и Финляндии с Россией действительно схож. Обе страны находились под властью Москвы (Финляндия с 1809 по 1917 год), стали жертвами агрессии Кремля и потеряли часть территории. Существенная разница заключается в том, что Украина – это не малое европейское государство с населением в 5,5 млн человек и Москва не станет воздерживаться от вмешательства в наши внутренние дела, даже если настанет мир.

Минские соглашения будут работать в том случае, если будут условия для их выполнения, но их нет. Если выполнить "Минск-2" прямо сейчас, как того хочет Россия, то суверенитет Украины будет ограничен. Нужно понимать, что проведение прозрачных выборов на Донбассе невозможно без участия в голосовании всех украинских граждан, которые покинули ОРДЛО, без присутствия там зарегистрированных в Украине политических партий, международных наблюдателей. В противном случае лидеры сепаратистов и агенты влияния Кремля легализуют свою власть в Донецке и Луганске, а после предоставления ОРДЛО особого статуса будут играть роль троянского коня РФ внутри Украины.

"Формула Штайнмайера" предусматривает выполнение Украиной политической части Минских соглашений, а Россией – части, касающейся вопросов вывода войск, вооружений, передачи контроля над границей. Это значит, что выборы на Донбассе будут проводить, не дожидаясь, пока все подконтрольные РФ вооруженные формирования покинут оккупированные территории. Результаты голосования под дулом российского автомата предсказуемы.

Разногласия и противоречия между Киевом, Донецком и Луганском по вопросам внутренней и внешней политики будут неизбежны, а процесс принятия решений тормозится, как показывает опыт развития федерации в Боснии и Герцеговине, в составе которой дестабилизирующую роль играет образование – Республика Сербская. Этого и добивается РФ. Международный нейтралитет Украины, аналогичный Финляндии, станет закономерным следствием в случае выполнения "Минска-2" как компромиссный вариант модели внешней политики.





Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал, нужен ли россиянам раскол Украины и почему Германия не вооружает Украину.



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