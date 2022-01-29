Прощай, оружие: почему Германия не вооружает Украину

В отношениях Украины и Германии вспыхнул дипломатический скандал. Выступая на мероприятии индийского "Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара" 21 января 2022 года, теперь уже бывший командующий Военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО, а Крым никогда не вернется в состав нашей страны. По словам немецкого офицера, Россия нужна Германии и Индии в условиях противостояния с Китаем.



Почему Германия не хочет вооружать Украину. Фото: Depo.ua

Выступление Шенбаха было посвящено стратегической важности Азиатско-Тихоокеанского региона для Германии в контексте военного и экономического усиления Китая в этой точке земного шара. Украинская дипломатия жестко отреагировала на выпад немецкого офицера и призвала Германию не подрывать единство внутри НАТО и не поощрять агрессивные действия РФ. После этого Шенбах пояснил, что его риторика на счет Украины является его личным мнением и ушел в отставку. "Комментарии" разбирались, что стоит за риторикой Шенбаха и как она связана с официальной позицией Берлина.





Каким образом заявление Шенбаха отражает официальную позицию Германии?





Мнение Шенбаха во многом перекликается с позицией правительства нового канцлера Олафа Шольца, которое заняло сдержанную позицию по "украинскому" вопросу. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт высказалась против поставки летального оружия в Украину и вместо этого пообещала направить медицинское оборудование для военных госпиталей. Германия выступила против передачи Украине немецкого оружия, которое она поставляла в страны Балтии. Речь идет даже о советских гаубицах Д-30, которые стояли на вооружении в ГДР, но после воссоединения Германии были проданы Финляндии, а затем переданы Эстонии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила скепсис на счет отключения РФ от системы платежей SWIFT в качестве санкции. Она опасается, что это повлечет за собой негативные экономические последствия. Мнение Шенбаха на счет Украины и России разделяет премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционной партии "Христианско-социальный союз". Чиновник уверен в том, что в обозримом будущем Украине не светит вступление в НАТО и выступает против ужесточение санкций против России будь то отключение от SWIFT, блокирование запуска "Северного потока-2" или прекращение поставок природного газа. По мнению Зедера, санкции против РФ неэффективны и несут экономический ущерб для Германии.

Официальная позиция Берлина расходится с тем, что говорили члены действующего правительства во время избирательной кампании 2021 года. Лидер "Социал-демократической партии Германии" Олаф Шольц критиковал аннексию Крыма и призывал Россию уважать границы европейских стран соблюдать международное право, а лидеры партии "Альянс 90 – Зеленые" Анналена Бербок и нынешний вице-канцлер Роберт Хабек выступали за предоставление Украине немецкого оружия. Однако коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов продолжает политику предыдущего правительства Ангелы Меркель, которая также воздерживалась от поставок вооружений в Украину. Оправдываясь, Хабек заявил, что имел в виду оборудование для разминирования, когда говорил о поставках оружия в Украину.





Почему Германия не дает Украине оружие?





В Германии существует стереотип, что поставки оружия в Украину могут лишь усугубить эскалацию конфликта на Донбассе, подтолкнуть РФ к новым провокациям, что не будет способствовать переговорному процессу в "нормандском формате". Сотрудники "Немецкого института международных отношений и безопасности" Думитру Минзарари и Сьюзан Стюарт считают, что Германия урегулирует конфликты с помощью политических, экономических и гуманитарных механизмов, избегая военного пути, что совпадает с подходом ЕС. В правящей коалиции в Бундестаге существует соглашение насчет ограничения экспорта вооружений в горячие точки.

Поэтому немцы ограничиваются участием в Нормандской четверке, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, предоставлением медпомощи тяжелораненым украинским военным и финансовой помощи для улучшения ситуации в прифронтовой зоне, но воздерживаются от поставок вооружений, которые позволили бы укрепить обороноспособность Украины. В 2020-2021 годах Германия одобрила поставку в Украину пистолетов, снаряжения для дайвинга, средств коммуникации на сумму 5,2 млн евро, но не решается поставлять военные корабли, системы противовоздушной обороны, шлемы и бронежилеты.

Германия не дает оружие Украине так как не хочет портить отношения с Россией и воспринимает ее в качестве важного партнера, благодаря которому она обеспечивает свои стратегические интересы. Эстонский дипломат Хейно Айнсо допускает, что руководство России и Германии достигает свои цели общими усилиями, как это делали Сталин и Гитлер до 1941 года. Москва стремиться стать самой мощной военной силой, а Германия – самой мощной экономической силой. В 2006 году на тот момент министр иностранных дел Германии, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер положил начало политики сближения с Россией, которая удовлетворяет обе страны.

За последние 16 лет сформировалась прочная взаимная зависимость между Россией и Германией. Немецкие промышленники рассматривают Россию как сырьевую базу и площадку для инвестиций. Они зависят от поставок из РФ природного газа и нефти. В России работает четыре тысячи немецких компаний. В 2018 году объем немецких инвестиций в российской экономике составил 3,8 млрд евро. По мнению Айнсо, немцы всячески содействуют россиянам на международной арене: блокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в НАТО, не поддержали введение санкций против России после агрессии в Грузии в 2008 году, выступили против поставок летального оружия в Украину после начала конфликта на Донбассе в 2014 году.

Штайнмайер разработал выгодную России последовательность выполнения "Минска-2" (формула Штайнмайера), при которой Украина первой проводит выборы в ОРДЛО и предоставляет им особый статус до того, как подконтрольные РФ вооруженные формирования покинут Донбасс и вернут под контроль украинских пограничников 400 км границы. Сегодня Штайнмайер является президентом Германии, а его партия – фундаментом правящей коалиции.

Политолог Юрий Романенко полагает, что заявления Шенбаха отражают настроения той части западного общества, которая видит в России потенциального союзника для сдерживания Китая. По данным соцопроса Pew, в 2019 году 75% жителей Восточной Германии и 63% уроженцев Западной Германии выступали за укрепление сотрудничества с Россией. К тому же 63% немецких граждан считают, что именно США, а не Германия должны оказывать военную помощь в случае агрессии против какого-либо союзника по НАТО. Две трети немцев в возрасте 19-29 лет не видят смысла в нахождении американских военных баз на территории своей страны. С таким отношением немцев к своим обязательствам по НАТО нет ничего удивительного в том, что Германия отказывается предоставлять Украине оружие.

Среди причин, почему украинцам не видать немецкого оружия, чувство вины за преступления Второй Мировой войны, которое присуще немецкому обществу. Внештатный эксперт Института политики безопасности Унивеститета в Киле Марсель Дирсус считает, что многие немцы не в силах смириться с тем, что из их оружия снова будут стрелять в русских. Дирсус сомневается в том, что немецкое оружие увеличит шансы украинских военных одержать верх над противником с количественным и качественным превосходством. По мнению эксперта, больший урон России нанесут тяжелые экономические последствия, а не 2 тыс. противотанковых комплексов.

Германия – не единственный член НАТО, который не горит желанием предоставлять Украине вооружение. Венгрия солидарна с Германией в этом вопросе. Хотя в 2008-2010 годах Будапешт поставил нам 8 бронетранспортеров БТР-80 и 65 самоходных артиллерийских установок САУ 2С1. Министр обороны Польши Томаш Симоняк заявил, что поставки оружия в Украину возможны лишь в крайнем случае и такого сценария стоит избежать. По его мнению, Польша не планирует поставки тяжелых вооружений в Украину.





Зачем Украине зарубежное оружие?





Не все в Германии симпатизируют России и придерживаются пацифистских настроений. Сотрудники "Немецкого института международных отношений и безопасности" Думитру Минзарини и Сьюзан Стюарт полагают, что увеличение объемов военной помощи Украине позволит снизить уровень эскалации в зоне конфликта и создать перспективы для переговоров. По их мнению, усиление вооруженных сил Украины – единственный способ снизить эффективность и привлекательность использования военных средств Россией в качестве рычага давления. Предоставляемые Западом вооружения повышают шансы Украины нанести больший урон российским военным в случае нападения и снизить потери среди собственного личного состава. По мнению Минзарини и Стюарт, укрепление боеспособности Украины предотвратит разрастание масштабов конфликта, заставит Россию более серьезно относится к переговорному процессу.

Впрочем, на немецком оружии свет клином для Украины не сошелся. Все то, что отказывается поставить нам Германия, мы можем получить от других стран-членов НАТО, которые считают целесообразным укрепление обороноспособности Украины несмотря на негативную реакцию Кремля. На прошлой неделе в Украину прибыл спецгруз из США в рамках пакета военной помощи на 200 млн долларов, который утвердили в Белом доме в декабре 2021 года. На эту сумму американцы поставят нам стрелковое оружие и легкие вооружения, боеприпасы, средства связи, медицинское оборудование, крупнокалиберные пулеметы, противотанковую артиллерию, ракеты к противотанковым комплексам "Джавелин". Прорабатывается вопрос поставки в Украину военных вертолетов, которые ранее американцы закупали для вооруженных сил Афганистана. Штаты, в отличие от Германии, разрешили властям Латвии, Литвы и Эстонии передать Украине имеющиеся у них на вооружении комплексы "Джавелин" и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".

Великобритания поставила в Украину 2 тыс. противотанковых комплексов и отправила 30 военных специалистов для обучения украинских военнослужащих, как с ними обращаться. Турция продала Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2. Чехия также готова поставить оружие в Украину. Канада направила подразделение спецназа для обучения украинских военных, а Дания выделила 25 млн долларов в качестве вклада в реформирование Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Смысл повышения боеспособности Вооруженных сил Украины и военной помощи Запада заключается не в том, чтобы вернуть ОРДЛО и Крым в ходе наступательной военной операции, которая на сегодняшний день обречена на провал, а в том, чтобы отбить охоту у Кремля ввязываться в новые военные авантюры на украинской земле. Российское руководство просчитывает каждый шаг и не будет тратить ресурсы на слишком затратные и сложные военные операции с сомнительной эффективностью, как это было во время Первой Чеченской войны 1994-1996 годов, Советско-афганской войны 1979-1989 годов или Советско-финской войны 1939-1940 годов. Чем сильнее будет Украина, тем меньше вероятность полномасштабного наступления России.

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