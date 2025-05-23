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"Он отверг мир": Украина ответила на скандальное заявление Путина

МИД прокомментировал заявление российского диктатора о «буферной зоне»

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийствах.

"Он отверг мир": Украина ответила на скандальное заявление Путина

Сибига отреагировал на заявление Путина. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств.

"Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул Андрей Сибига.

Как известно, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что им принято решение о создании так называемой буферной зоны безопасности. По его словам, она будет проходить вдоль границы между Россией и Украиной. "Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно угнетаются огневые точки противника, работа идет", — сказал кремлевский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1925609770980942178
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