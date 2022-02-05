План Лаврова-Зюганова: нужен ли россиянам раскол Украины

В последнее время в России активизировались разговоры насчет перспективы признания независимости ОРДЛО. Парламентская фракция КПРФ Геннадия Зюганова 19 января подготовила проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с предложением признать независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР". С аналогичной идеей в мае 2021 года выступила политическая сила "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергея Миронова. Секретарь генерального совета правящей партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что целесообразно поставить вооружения донбасским сепаратистам (чем, собственно, РФ неофициально занимается с 2014 года) в ответ на поставки оружия США и Великобританией в Украину. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошел еще дальше и предложил включить всю Украину в состав России в качестве альтернативы инициативе коммунистов.



Нужен ли россиянам раскол Украины. Фото: Антикор

Подвел черту под риторикой депутатов Госдумы РФ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 января. Отвечая вопрос журналистов, почему РФ все еще не признала независимость донбасских сепаратистов, Лавров констатировал, что территориальная целостность Украины отражена в Минских соглашениях, но в тоже время заострил внимание на том, что вопрос признания "ДНР" и "ЛНР" должен рассматриваться в контексте "твердой линии" России заставить Украину и Запад выполнять Минские соглашения. "Комментарии" разбирались, насколько реалистично признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", всем ли россиянам интересен раскол Украины и как к этому относятся представители российской оппозиции.





Нужен ли России частично признанный Донбасс?





Стоить отметить, что российские коммунисты предложили признать "ДНР" и "ЛНР" накануне переговоров в "нормандском формате" на уровне советников, состоявшихся 26 января в Париже. Представители Украины, России, Франции и Германии обсуждали вопрос последовательности выполнения Минских договоренностей, но не добились каких-либо конкретных результатов и собираются провести еще одну встречу в Берлине через пару недель. Россияне рассчитывают побудить Банковую к прямым переговорам с руководством "ДНР" и "ЛНР", к выполнению политической части Минских соглашений (проведение выборов в ОРДЛО, предоставление особого статуса Донбассу), несмотря на отсутствие с нашей стороны полного контроля над границей и присутствие на Донбассе подконтрольных Кремлю вооруженных формирований и российских вооружений.

Исходя из заявлений Лаврова, если Украина не выполнит "Минск-2", то Россия не уйдет из Донбасса и, возможно, признает независимость "ДНР" и "ЛНР". Стягивание 100 тыс. российских военных к украинским границам нисколько не побудило Офис президента Владимира Зеленского занять более сговорчивую позицию. Новая военная авантюра России в Украине, о которой так много говорят и пишут в последнее время, сулит неоднозначными результатами и вряд ли принесет Кремлю какие-либо политические дивиденды, кроме новых жестких санкций со стороны США и части европейских стран, которые затронут российский энергетический, финансовый и технологический секторы. Наконец, недавние переговоры с США и НАТО насчет моратория на прием новых членов в организацию и предоставление РФ гарантий в сфере безопасности закончились для российской дипломатии полным провалом. Президенту РФ Владимиру Путину и правящей партии "Единая Россия" нужны другие варианты выхода из сложившегося тупика в отношениях с Украиной, США и ЕС, сохранив при этом лицо перед силовиками и электоратом.

Признание независимости "ДНР" и "ЛНР" позволит России наказать Украину за несговорчивость по "Минску-2" и держать нас на крючке еще не один год. Ведь при любом раскладе Украина не признает Крым российским и не откажется от перспективы возвращения ОРДЛО. Вероятно, за такими действиями РФ не последуют жесткие санкции Запада. В частности, признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году не стало поводом для введения антироссийских санкций со стороны Америки и Европы.

В случае признания "ДНР" и "ЛНР" будут развиваться по аналогии с грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией, где также правят сепаратистские режимы, стоят российские войска, царит нищета и разруха, распространены наркомания и криминал. Кроме РФ, Сирии, Науру, Никарагуа и Венесуэлы, их независимость больше никто в мире не признал. Похожий, но более успешный опыт государственного строительства на оккупированных территориях был у СССР в Восточной Германии. Провозглашенную в 1949 году Германскую Демократическую Республику на территории советской зоны оккупации признали свыше ста государств к 1974 году, в том числе ее основной оппонент – Федеративная Республика Германия.

Вариант аннексии ОРДЛО по аналогии с Крымом не выгоден РФ, так как это чревато ужесточением антироссийских санкций. Хотя, по данным опроса "Левада Центр", в апреле 2021 года 65% россиян поддерживали идею присоединения "ДНР" и "ЛНР" к России, если они сами об этом вопросят.





Как относятся к Украине русские националисты?





Позицию депутатов КПРФ по Донбассу разделяют не все российские общественно-политические деятели, в том числе представители организаций правого толка. Руководитель представительства общественной организации "Общее дело" в Екатеринбурге, национал-демократ Николай Богданов считает, что функцией КПРФ является имитация многопартийности в России, а ее руководство ничего не решает. По его мнению, в России, в отличие от Украины, так и не возникло национальное государство. По мнению Николая Богданова, ни о какой поддержке "ДНР" и "ЛНР" не может быть и речи, а Крым – не является российским. Николай Богданов выступил на сцене на Майдане Незалежности перед участниками Революции Достоинства, а его соратники воевали в украинских добровольческих батальонах. В частности, его близкий друг Сергей Букреев служил в батальоне "Азов".

В 2011 году Николай Богданов организовал и провел первый легальный в Екатеринбурге "Русский марш", в котором приняли участие 1,4 тыс. приверженцев правых общественно-политических течений, включая национал-демократов, имперцев, а также сторонников идеи панславянизма. Организация "Общее дело" является оплотом национал-демократов. Последний марш, организованный Богдановым, был малочисленным, но проукраинским: участники прошлись по городу с украинским флагом. Тем не менее, далеко не все русские националисты уважают территориальную целостность Украины.





"В 2014 году произошел раскол и у нас, у национал-демократов. Большинство людей поддержало Путина и ратовало за расширение аннексии через Одессу и на Приднестровье. Меньшая часть осталась со мной, присоединились к нам и "крайне правые" – "скины", которые всегда поддерживали контакт с националистами Западной Украины" – пояснил Николай Богданов.





Николай Богданов основал в Facebook сообщество "Уральская Республика", где делиться своими взглядами на счет реформы государственного устройства РФ, превращения ее в мягкую федерацию или конфедерацию, в рамках которой национальные республики обладали бы значительной самостоятельностью и не завесили от решений, принимаемых в Москве. Сам он является идеологом Уральской Республики на современном этапе.





"Впервые Уральская Республика возникла в 1919 году. В 90-е годы прошлого века идею пытался реанимировать губернатор Свердловской области Эдуард Россель, была даже опубликована Конституция и напечатан уральский франк. Сейчас и сам Россель, и его окружение об этом не вспоминают, их на политическом поле нет. В группе "Уральская Республика" есть участники с разным мнением о статусе этого образования: от полной независимости до включения ее на конфедеративной основе в тот проект, который возникнет после распада РФ. В том, что развал произойдет, из указанных выше людей никто не сомневается, включая меня, – это факт. Я считаю, что мы должны быть готовы выживать самостоятельно, а там посмотрим… Сейчас вопрос стоит именно о выживании. Есть те, кто говорит о необходимости развития уральской идентичности", – поделился Николай Богданов.





В 1918 году заместитель антибольшевистского Временного областного правительства Урала Лев Кроль предложил создать единое административно-территориальное образование на территории Урала и предоставить ему автономный статус. В 1993 году глава администрации Свердловской области Эдуард Россель хотел добиться большей экономической и законодательной самостоятельности для региона в составе РФ. По его инициативе в 1993 году была провозглашена Уральская Республика в границах Свердловской области. Идею Росселя поддержали 83% жителей Свердловской области во время специального опроса (явка составила 60%).

Однако провозглашение Уральской республики не понравилась окружению президента РФ Бориса Ельцина, которое узрело в этом опасный прецедент. Свердловская область преимущественно населена этническими русскими, что могло вдохновит русских из других регионов РФ к созданию собственных республик и требовать большей самостоятельности от Москвы. Уральская Республика прекратила свое существование по указу Ельцина. Сейчас Россель является членом Совета Федерации.

Николай Богданов считает, что истинные русские националисты выступают против империи, которая сама по себе является врагом национального государства. По мнению национал-демократа, русские потерпели от империи не меньше, чем другие этносы и любой националист поймет другого националиста. Мнение Богданова разделяют двое видных внесистемных политика: сибиряк Игорь Кузнецов из Томска и башкир Айрат Дильмухаметов из Уфы. Оба находятся в местах лишения свободы.





Что думают российские либералы по поводу Крыма и Донбасса?





Среди российских "либералов" нет единого мнения по поводу Крыма и Донбасса. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский предлагает вывести российские войска из Донбасса и прекратить оказывать помощь сепаратистским режимам. Однако перед тем, как вернуть ОРДЛО, Явлинский предлагает Украине, Германии, Франции и США ввести там форму международной опеки согласно главе 12 Устава ООН, применить опыт Дейтонских соглашений 1995 года и соглашений по статусу Саара 1954 года. Фактически, это означает передачу ОРДЛО под международное управление, как округ Брчко в Боснии и Герцеговине или же проведение референдума о статусе ОРДЛО, как это было в случае Сааром, где большинство населения было против независимости и пожелало вернуться в состав ФРГ. По мнению политика, в Крыму нужно провести новый референдум при участии международных наблюдателей для того, чтобы окончательно сделать выводы, кому принадлежит полуостров.

Лидер незарегистрированной партии "Россия будущего" и политзаключенный Алексей Навальный в 2017 году публично признал военное присутствие России на Донбассе и выразил готовность выполнить условия Минских соглашений в сфере безопасности в случае избрания на пост президента РФ. Политик готов вернуть Украине контроль над 400 км участком границы, вывести российские войска из Донбасса. Однако Навальный не готов вернуть Крым под контроль Украины. По словам оппозиционера, Крым будет де-факто находиться под контролем России в обозримом будущем и предложил провести второй референдум на полуострове, чтобы окончательно определиться с его государственной принадлежностью. Результаты такого референдума в пользу РФ вполне предсказуемы: после аннексии 45 тыс. украинцев покинули полуостров, но заселились свыше 200 тыс. россиян.

В то же время некоторые соратники Навального придерживаются другого мнения. В частности, руководитель "Штаба Навального" в Красноярске и ныне политический эмигрант Яна Герасимова подтверждает, что аннексия Крыма не была признана в мире и полуостров нужно вернуть Украине. Член партии "Россия будущего", экономист Владимир Милов считает, что высказывания Навального неправильно интерпретируются и его позиция сводится к тому, что хоть он и осуждает аннексию Крыма, но технически вернуть его Украине крайне сложно и любое российское правительство, которое рискнет это сделать, сметут в течении суток. По данным опроса "Левада Центр", в апреле 2021 года 86% россиян поддерживали аннексию Крыма. В то же время Милов верит в демократическое будущее России и добрососедские отношения с Украиной и другими постсоветскими странами.

Член оргкомитета партии "Народный Альянс", политолог Федор Крашенников считает, что Крым не представляет интереса и значимости, из-за него у России появилась масса проблем на ровном месте. Крашенников разделяет идеи уральских сепаратистов и написал роман-антиутопию "После России", в котором изложил сценарий существования и развития Уральской Республики как самостоятельного государственного образования. В 2010 году он инициировал в Екатеринбурге круглый стол, посвященный истории существования Уральской Республики в 90-х.

Лидер "ПАРНАС" Михаил Касьянов признает, что Россия осуществила аннексию Крыма и готова вернуть полуостров Украине после официальных переговоров по этому вопросу. Касьянов выступает за равноправные и добрососедские отношения с Киевом и готов решить созданные Путиным проблемы на Донбассе за один день. В 2000-2004 годах Касьянов занимал должность председателя правительства РФ.

Не все российские политики поддерживают сепаратизм на Донбассе и аннексию Крыма. Большинство из них сходится во мнении, что России вывести войска из ОРДЛО и вернуть оккупированные территории под контроль Украины. Однако они не оказывают влияния на политические процессы в РФ. Кроме того, даже те, кто считает себя либералами не готовы вернуть Украине Крым без повторных референдумов или предварительных переговоров в надежде оправдать аннексию.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал о демарше Рябкова-Лукашевича: чем ответит Россия на несговорчивость НАТО.

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