Главные выводы после местных выборов в Украине

Первая рабочая неделя после избрания местной власти подходит к концу. Эмоции уже поутихли, основные цифры известны, многие карты вскрыты. "Комментарии" проанализировали расклад, который мы получили.



Вывод №1: два рекордных падения

Эти выборы поставили ряд рекордов. В их числе – два рекордных падения: посещаемость участков и доверие к партии власти. По данным ЦИК, всего 36,88% украинцев воспользовались 25 октября своим правом голоса. Это худший показатель за всю историю выборов в независимой Украине. Наблюдается печальная тенденция – на каждых следующих местных выборах голосует все меньше людей. Наибольшую активность в этот раз проявили избиратели в Тернопольской области (47%). А меньше всего желающих проголосовать было на подконтрольной Украине части Донецкой области (32%), где, к тому же, не всем местным громадам дали возможность это сделать.

Второе рекордное падение продемонстрировала партия "Слуга народа" (СН). Правда, Зе-команда пытается искать позитив. Мол, ранее нас вовсе не было в местной власти, а теперь будет. И вообще, мы завели своих во все облсоветы, и теперь СН представлена во всех громадах Украины. Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа даже считает, что это пример того, как партия власти "сшивает" страну.

Но на самом деле для СН, которая, фактически, не занималась партийным строительством и попыталась, как и на парламентских выборах, выехать на бренде Зеленского – всё довольно грустно. Полный разгром случился в битве за мэрство. В считанных городах (по последним данным, лишь в Никополе и Ужгороде) кандидаты от "слуг" вышли во второй тур. И не факт, что им там что-то "светит".

"Провластная политическая сила потеряла очень много. Недопустимо много как для партии, которая планирует и дальше участвовать в политической жизни страны. После почти 50% на парламентских выборах в 2019-м, не более 10-15% на местных в этом году – это серьезные потери", – отмечает политтехнолог Александр Курбан.

Не согласен он и с тем, что страну "сшивают". Скорее, она вновь превращается в лоскутное одеяло.

"Электоральное поле, которое всколыхнули события прошлого года, постепенно возвращается в своё обычное состояние, – говорит Александр Курбан. – Одна четверть имеет четко выраженную прозападную ориентацию, другая ориентирована на РФ, и две четверти – так называемое электоральное болото, которое ориентируется чаще всего на политические тренды и не имеет стойких политических целей".

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала прогнозирует проблемы у Зеленского и СН, которые ранее оправдывали свои действия (нередко идущие вразрез с законодательством) массовой поддержкой украинцев. Теперь этой поддержки нет, а та, которая осталась – стремительно тает на фоне "выдающихся" решений КСУ, дерибана ковид-фонда, возвращения топ-менеджерам космических зарплат и провалов в борьбе с пандемией.

Вывод №2: своя рубашка ближе

На фоне провала партии власти мы видим стремительный взлет партий местного типа. Были переизбраны почти все мэры крупнейших городов. Они завели в местные советы мини-армии своих соратников. Всё тот же Геннадий Кернес остался мэром Харькова, не вставая с больничной койки и, фактически, месяц, не появляясь на людях.

Безусловно, сыграла свою роль децентрализация. Местная власть получила реально больше полномочий и возможностей, чем ранее. И за нее стало интереснее бороться. Местные элиты стали весомее, ведь своя рубашка ближе к телу. А на пожелания (повеления) центра они всё чаще сплевывают сквозь зубы. И это опасно. Мы такие "плевки" уже проходили в 2004-м и 2014-м. Всё закончилось Майданами, расколом страны, потерей территории, войной.

О риске феодализации страны, фактически, федерализации, говорят многие эксперты. Так, представитель Украинского института политики Руслан Бизяев не исключает, что мы можем увидеть варианты, когда местная власть открыто не подчиняется центру. Как было уже не раз с теми же карантинными мерами. Центральная власть говорит: "вводите", а на местах отвечают: "да идите…". Противопоставление по линии "местные элиты – центр" может, действительно, вылиться в большую беду. Тем важнее не допустить этого противостояния. Необходимо искать точки соприкосновения, а не углублять расколы.

А в воздухе всё больше пахнет досрочными парламентскими выборами. Ведь сейчас ситуация в Раде даже близко не отображает избирательной палитры нынешнего дня. И речь не только об СН. Далеко не лучшие результаты продемонстрировали "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос". Разве что ОПЗЖ скорее улучшила, чем ухудшила свой результат (правда, исключительно на юго-востоке и частично в центре).

"Местные выборы также являются индикатором отношения к национальным политсилам, их перспективы на будущих выборах в парламент, – отмечает социолог Ирина Щиголь. – Судя по всему, на переход локальных (региональных) партий на всеукраинский уровень можно не надеяться. А вот уход с национального на местный уровень мы уже наблюдаем: "УДАР" Кличко уже давно стал местной партией, Оппоблок рассеялся на небольшие местные партии и получает свои бонусы на Юге и Востоке Украины, деля их с ОПЗЖ".

Впереди – удивительные альянсы и странные пасьянсы в городских, районных и областных советах. Гибрид условного бульдога с носорогом эксперты прогнозируют почти везде. Идеология на местах явно проигрывает более материальным вещам.

Вывод №3: избирательная демократия

С одной стороны, выборы прошли демократично, с другой – демократия была весьма избирательной. Как и карантин.

За нашими выборами наблюдали девять международных и около 100 общественных организаций. Основной вывод – законность и прозрачность избирательной процедуры были обеспечены.

Хотя сам процесс проходил не без проблем. Здесь и новое избирательное законодательство, и вызовы в виде пандемии. Не всё было гладко и с соответствующей подготовкой участков. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, два мэра, вновь побеждавшие в своих городах: Олег Бондаренко, руководивший Новгородом-Северским в Черниговской области и Анатолий Федорчук – действующий мэр Борисполя и главный претендент на должность главы Бориспольской ОТО.

Были старые "карусели". Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и вовсе назвал этот избирательный процесс чемпионом по фальсификациям за всю историю независимой Украины.

Но в целом выборы были достаточно демократичными, фальсификации пресекались, и на общий итог они особого влияния не имели.

Пожалуй, главным нарушением стал опрос от Зеленского. Уж очень явно он смахивал на агитацию определенной политсилы. Это отметила даже миссия БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – один из институтов ОБСЕ), ограниченно представленная на наших выборах.

"Впервые в истории Украины миссия ОБСЕ, которая наблюдает за украинскими выборами, отметила грубейшее нарушение, которое устроил...президент Украины", – отметил редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Вывод №4: всё только начинается

Важно понимать, что ничего еще не закончено. И не только потому, что окончательные результаты огласят в начале ноября. И не потому что во многих городах нас ждет второй тур "мэрской битвы", а повторное голосование за градоначальников пройдет в большинстве территориальных общин с численностью избирателей от 75 тысяч.

Есть более глобальные моменты.

Во-первых, своим решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование Конституционный суд Украины (КСУ) заблокировал назначение победителей местных выборов.

Он лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) доступа к реестрам, необходимым для проверки деклараций кандидатов на руководящие должности. Да, президент Зеленский заявил об угрозе национальной безопасности и созвал 29 октября срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Да, после срочных заседаний СНБО и правительства доступ открыли, а КСУ собираются срочно переформатировать. Но это не значит, что всё будет так просто.

А вот что может произойти всё с большей долей вероятности – это досрочные парламентские выборы. Как меньшее из зол – новая коалиция в Раде и новое правительство.

Напомним, эксперты рассказали "Комментариям", для кого из украинских политиков, чиновников, топ-судей последний месяц осени может стать последним на их постах, и почему.

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