Явка на выборах: стали известны конечные данные

Явка на местных выборах 25 октября составила 36,88%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Центризбирком обработал 100% соответствующей информации. Сообщается, что участие в голосовании вчера взял 10556621 избиратель.

По данным ЦИК, самая высокая активность избирателей наблюдалась в Тернопольской (44,68%) и Львовской (43,82%) областях. Тогда как низкие показатели явки на выборах имеют Донецкая область (31,67%) и Николаевская область (32,02%).

Добавим, что на нынешних местных выборах электоральная активность оказалась в полтора раза меньше, чем в 2015 году или прошлогодних парламентских выборах.





Напомним, обнародованы данные экзит-поллов в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве, Мариуполе, Кривом Роге, Черкассах. Известно, в каких городах Украины можно ожидать вторых туров.

Ранее сообщалось, что появилась реакция на завершение выборов президента Владимира Зеленского. Президент выразил понимание того, что украинская избирательная система далека от идеальной, а нечистые деньги и нечестные медиаресурсы все еще влияют на результаты. Однако гарант считает, что Украина движется в правильном направлении.

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