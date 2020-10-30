Кого в Украине ждет отставка после выборов: прогноз экспертов

После выборов и не только… Для кого из украинских политиков, чиновников, топ-судей последний месяц осени может стать последним на их постах – и почему? На этот вопрос "Комментариям" ответили эксперты.

"В обществе очень сильный запрос на перезагрузку судебной власти"

Политолог Петр Олещук подчеркивает, что на данный момент информации о возможных отставках не так много. Но она курсирует.

"Пока что лишь неофициально сообщают о возможности отставки некоторых руководителей областей, – говорит эксперт. – Правда, не до конца понятно – кого. Ну и президент всерьез настроен на перезагрузку Конституционного Суда Украина после ряда резонансных решений последнего".

Петр Олещук напоминает, что внесенный 30 октября законопроект предполагает отставку судей Конституционного Суда. Так вот вам – первые кандидаты "на вылет".

"Но в этом вопросе ситуация пока не ясна. В целом же, в обществе очень сильный запрос на перезагрузку судебной власти. Очевидно, президент пытается возглавить это движение", – резюмирует политолог.

"Президенту придется показать своему окружению "кулак дружбы", чтобы удержать власть"

Политический консультант Александр Вербицкий напоминает: "Любая революция это – террор, потом — контрреволюция и снова террор… И уже затем какое-то движение, но в любом случае – вперед".

Но так, подчеркивает эксперт, происходит в любой стране, за исключением Украины.

"Всё потому, что у нас революционеры и контрреволюционеры – это практически одни и те же люди. Не в массе своей, а среди организаторов, – поясняет Александр Вербицкий. – Исходя из этого, можно прогнозировать второй террор, считая первым снятие премьер-министра Алексея Гончарука. Более того, нынешний премьер Шмыгаль не стал при Зеленском этаким Гройсманом при Порошенко. А глава СБУ Баканов просто не заметил (вместе с Минюстом, который возглавляет Малюська) происходящих в "обществе небожителей" перемен. Вот вам три первых и ключевых кандидата на вылет с должностей".

В какой последовательности и в какие сроки — не суть важно, считает политический консультант. Но ждать, по его мнению, недолго.

"Кто-то должен ответить за происходящее. И с выборами, и с КСУ, и не только… Президенту придется показать своему окружению "кулак дружбы", чтобы удержать власть в двух руках — и исполнительную и законодательную, – размышляет Александр Вербицкий. – А значит, речь пойдет и о "зачистке" (в рамках двух процессов: поствыборного и нового административно-территориального) неэффективных исполнителей по вертикали. Мы уже наблюдаем наше электронное правительство с заслушиванием губернаторов. А скоро, думаю, увидим на экране и новых министров и новых руководителей областей, которых будет "обеспечивать связью" новый министр цифровой трансформации. А ниже уровнем — в новых районах — глав РГА, и со временем — префектов, как "смотрящих" за местным самоуправлением, которое избралось не совсем в том формате, который желал бы видеть президент Украины".

Но, что бы ни произошло, наше государство останется верным себе как система создания кризисов внутри одними и теми же людьми, считает эксперт.

"И любая перетасовка кадров не приведет к качественному улучшению в самом государстве, – предупреждает Александр Вербицкий. – Хотя бы потому, что грамотных и профессиональных – критически мало. А приходящие к власти в последние годы и на всех уровнях просто не готовы даже морально к ответственности за регион или страну в целом, не говоря о деловых компетенциях".

"Результаты на местных выборах являются провальными по сравнению с 2019 годом"

"Выборы прошли и, казалось бы, страсти должны улечься. Но не в современной Украине, – отмечает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько. – Решение КСУ относительно остановки е-декларирования только подливает масла в огонь. Очевидно, что на президента Зеленского идет атака. Что он может предложить взамен? Монобольшинство не является монолитным. Результаты на местных выборах являются провальными по сравнению с 2019 годом. Остается спасаться путем уступок".

По мнению эксперта, пертурбации в Кабинете министров в пользу тех или иных акторов будут возможным выходом из кризиса для Банковой.

Владимир Манько подчеркивает: "Уже давно шатаются кресла под министрами финансов (Марченко) и здравоохранения (Степанов). Первый после принятия плохого бюджета 2021 и абсорбции негатива на себя мог бы уйти в отставку. Второй может уйти из-за беспомощности перед наступлением вируса. При этом значительную долю негатива, который накопился вокруг власти, Степанов мог бы забрать с собой в ... Одесский облсовет например, куда он прошел".

Более крупными фигурами, как тот же премьером Шмыгаль, президент жертвовать пока не готов, считает эксперт. И напоминает, что фигура нынешнего главы Кабмина является креатурой самого богатого человека в Украине — Ахметова.

"Впрочем, многое зависит от того, по какому сценарию пойдет кризис после решения КСУ по электронному декларированию", – резюмирует Владимир Манько.

Ранее эксперты оценили выборы мэров и спрогнозировали, в каких городах будет второй тур и кто в лидерах.

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