Кого в Украине ждет отставка после выборов: прогноз экспертов

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Таисия Ерохина
После выборов и не только… Для кого из
украинских политиков, чиновников, топ-судей последний месяц осени может стать
последним на их постах – и почему? На этот вопрос "Комментариям" ответили
эксперты.
Политолог Петр Олещук подчеркивает, что на
данный момент информации о возможных отставках не так много. Но она курсирует.
"Пока что лишь неофициально сообщают о
возможности отставки некоторых руководителей областей, – говорит эксперт. – Правда,
не до конца понятно – кого. Ну и президент всерьез настроен на перезагрузку
Конституционного Суда Украина после ряда резонансных
решений последнего".
Петр Олещук напоминает, что внесенный 30
октября законопроект предполагает отставку судей Конституционного Суда. Так вот
вам – первые кандидаты "на вылет".
"Но в этом вопросе ситуация пока не ясна. В
целом же, в обществе очень сильный запрос на перезагрузку судебной власти.
Очевидно, президент пытается возглавить это движение", – резюмирует политолог.
Политический консультант Александр Вербицкий
напоминает: "Любая революция это – террор, потом — контрреволюция и снова
террор… И уже затем какое-то движение, но в любом случае – вперед".
Но так, подчеркивает эксперт, происходит в
любой стране, за исключением Украины.
"Всё потому, что у нас революционеры и
контрреволюционеры – это практически одни и те же люди. Не в массе своей, а среди
организаторов, – поясняет Александр Вербицкий. – Исходя из этого, можно
прогнозировать второй террор, считая первым снятие премьер-министра Алексея
Гончарука. Более того, нынешний премьер Шмыгаль не стал при Зеленском этаким
Гройсманом при Порошенко. А глава СБУ Баканов просто не заметил (вместе с
Минюстом, который возглавляет Малюська) происходящих в "обществе небожителей"
перемен. Вот вам три первых и ключевых кандидата на вылет с должностей".
В какой последовательности и в какие сроки —
не суть важно, считает политический консультант. Но ждать, по его мнению,
недолго.
"Кто-то должен ответить за происходящее. И с
выборами, и с КСУ, и не только… Президенту придется показать своему окружению
"кулак дружбы", чтобы удержать власть в двух руках — и исполнительную и
законодательную, – размышляет Александр Вербицкий. – А значит, речь пойдет и о
"зачистке" (в рамках двух процессов: поствыборного и нового
административно-территориального) неэффективных исполнителей по вертикали. Мы
уже наблюдаем наше электронное правительство с заслушиванием губернаторов. А
скоро, думаю, увидим на экране и новых министров и новых руководителей
областей, которых будет "обеспечивать связью" новый министр цифровой
трансформации. А ниже уровнем — в новых районах — глав РГА, и со временем —
префектов, как "смотрящих" за местным самоуправлением, которое избралось не
совсем в том формате, который желал бы видеть президент Украины".
Но, что бы ни произошло, наше государство
останется верным себе как система создания кризисов внутри одними и теми же
людьми, считает эксперт.
"И любая перетасовка кадров не приведет к
качественному улучшению в самом государстве, – предупреждает Александр
Вербицкий. – Хотя бы потому, что грамотных и профессиональных – критически
мало. А приходящие к власти в последние годы и на всех уровнях просто не готовы
даже морально к ответственности за регион или страну в целом, не говоря о
деловых компетенциях".
"Выборы прошли и, казалось бы, страсти должны
улечься. Но не в современной Украине, – отмечает политический эксперт, директор
Communication group Владимир Манько. – Решение КСУ относительно остановки
е-декларирования только подливает масла в огонь. Очевидно, что на президента
Зеленского идет атака. Что он может предложить взамен? Монобольшинство не
является монолитным. Результаты на местных выборах являются провальными по
сравнению с 2019 годом. Остается спасаться путем уступок".
По мнению эксперта, пертурбации в Кабинете
министров в пользу тех или иных акторов будут возможным выходом из кризиса для
Банковой.
Владимир Манько подчеркивает: "Уже давно
шатаются кресла под министрами финансов (Марченко) и здравоохранения
(Степанов). Первый после принятия плохого бюджета 2021 и абсорбции негатива на
себя мог бы уйти в отставку. Второй может уйти из-за беспомощности перед
наступлением вируса. При этом значительную долю негатива, который накопился
вокруг власти, Степанов мог бы забрать с собой в ... Одесский облсовет
например, куда он прошел".
Более крупными фигурами, как тот же премьером
Шмыгаль, президент жертвовать пока не готов, считает эксперт. И напоминает, что
фигура нынешнего главы Кабмина является креатурой самого богатого человека в
Украине — Ахметова.
"Впрочем, многое зависит от того, по какому
сценарию пойдет кризис после решения КСУ по электронному декларированию", –
резюмирует Владимир Манько.
Ранее эксперты оценили выборы
мэров и спрогнозировали, в каких городах будет второй тур и кто в лидерах.
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