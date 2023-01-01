Политические итоги 2022 года: знаковые события в политике Украины

Уходящий 2022-й год стал несомненно самым важным за все время существования современной Украины и хотя внешняя политика в жизни страны оказалась превалирующей, нашлось место и для радикальных внутренних политических изменений, которые могут заложить основы для жизни государства на десятилетия вперед.



Внутренняя политика: политические итоги 2022 года

Политические итоги 2022: Сильный президент и только Зеленский

В военных условиях необходимой составляющей успеха является единоначалие и власть одного человека, и шестой президент Украины Владимир Зеленский полностью справляется с этой задачей. Как во всем мире Вооруженные силы в личностном плане ассоциируются только с Валерием Залужным, так политическая власть внутри Украины у всех ассоциируются только с президентом Владимиром Зеленским.

Надо сказать, что это несомненный успех, ведь до российского вторжения 24 февраля, в глазах многих Владимир Зеленский находился в тени глав Офиса Президента, сперва ныне полностью забытого Андрея Богдана, а затем Андрея Ермака. Нельзя сказать, чтобы последний был малозаметен в информационном поле, напротив, он весьма активно сообщает об обменах военнопленными и поставках нового оружия, но мало у кого теперь возникает ощущение, что он "затмевает" главу государства.

Вероятно, последнее стало следствием летнего скандала, когда член Палаты представителей США Виктория Спартц прямо назвала Андрея Ермака "проблемой", которую Владимир Зеленский должен решить.

Одним из зримых подтверждений укрепления позиции президента внутри страны политический эксперт Олег Постернак назвал голосование за нового генпрокурора Украины Андрея Костина.

"Если раньше изменения в силовом блоке требовали болезненного согласования среди групп монобольшинства, теперь это прошло куда быстрее, в том числе за счет поддержки бывших депутатов ОПЗЖ, что усилило пропрезидентское большинство", — пояснил "Комментарии" эксперт.

Действительно, если "за" назначение генпрокурором 17 марта 2020 года Ирины Венедиктовой проголосовали 269 нардепов, то кандидатуру Костина поддержали 299 человек.

Что до политических оппонентов Владимира Зеленского, то лучше всего тут говорят цифры. Так, 23 февраля рейтинг Владимира Зеленского по данным социологической группы "Рейтинг" составлял 24,6%, а у его оппонента, экс-президента Петра Порошенко 18%.

Спустя 10 месяцев можно найти якобы оперативные данные социологов с анонимных Телеграмм-каналов, которые дают Владимиру Зеленскому рейтинг в 62% и чуть менее 10% у Петра Порошенко.

Конечно, можно сомневаться в этих цифрах, но в том, что президент действующий заметно опережает своего предшественника, оснований сомневаться нет. Петр Порошенко активно занялся волонтерством, Юлия Тимошенко появляется в информационном пространстве крайне редко, пророссийские кандидаты Юрий Бойко и Евгений Мураев перешли в разряд маргиналов, причем второй просто сбежал из страны, а замыкавший Топ-5 кандидатов в президенты Игорь Смешко с лета исчез из информационного пространства.

Как писали "Комментарии", подавляющее большинство экспертов не сомневаются, что пока на фоне популярности Владимира Зеленского в обществе, сложно себе представить оппонента ему на будущих президентских выборах.

Политические итоги 2022: Радикальное изменение политического поля

Как сообщалось выше, серьезных оппонентов у нынешнего главы государства попросту нет, но куда меньше ясности с рейтингами политических партий. Последние официальные цифры того же "Рейтинга" давали "Слуге народа" минимальный перевес над "Европейской солидарностью" — 16,1% против 15%. Поскольку с тех пор официальных рейтингов не было, говорить о реальной популярности той или иной политсилы нельзя.

Наиболее серьезный удар получила пророссийская ниша электорального поля — ОПЗЖ и "Наши". Деятельность обеих из них была временно приостановлена в марте, запрещена в июне, а ОПЗЖ успел проиграть и суды двух инстанций.

Впрочем, своего представительства в ВР те же "Наши", кроме собственно Евгения Мураева, не имели, а вот у ОПЗЖ было более 40 парламентских мандатов. И большинство из них, как пишут СМИ, оказались в распоряжении президента. Так, из 30 "дополнительных" голосов при уже упомянутом голосовании за нового генпрокурора Андрея Костина, 29 дали как раз "Восстановление Украины" и "Платформа за жизнь и мир".

При этом очевидной стала высокая конкуренция на патриотическом электоральном поле, на котором сегодня в той или иной степени "топчется" любая партия, претендующая на сколько-нибудь значимую роль.

Но вместе с тем не сказала еще своего слова новая сила, которая может стать политической.

Политические итоги 2022: Политическая партия военных

На сегодняшний день в Украине нет общественного института, который бы пользовался у украинцев большим доверием чем армия, Вооруженные силы Украины, ставшие с началом войны и мобилизации подлинно народными.

Как Владимир Зеленский является "лицом" Украины на внешнеполитической арене, так главком ВСУ Валерий Залужный является "лицом" армии и ВСУ.

Возникшая таким образом "двойственность" вызвала в августе в СМИ массу публикаций о некоей ревности главы государства к главнокомандующему ВСУ, из-за чего Валерия Залужного хотели снять с поста главкома и назначить министром обороны.

Разогревали эти слухи публикации в СМИ, в которых "творцом" блестящего наступления ВСУ в Харьковской области выставляли командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Причем статьи о Сырском появляются и в иностранных СМИ.

Страсти улеглись, пожалуй, только после публикации серии материалов о Валерии Залужном в западных СМИ, в том числе в журнале Politico. С тех пор нет информации о каких-то противоречиях в отношениях президента и главкома ВСУ и неких планах в отношении последнего. Одновременно из информационного пространства исчез и Александр Сырский.

Хотя официально противоречий между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным никогда и не было, а также нет политических амбиций у Валерия Залужного, та история говорит, что во внутриполитической жизни роль армии явно растет и "традиционные" политики этого боятся.

Политические итоги 2022: Деолигархизация удалась

Важным политическим этапом 2022 года можно считать снижение роли олигархов, закон против влияния которых вступил в силу еще в ноябре 2021 года, а сами олигархи во время российского вторжения повели себя весьма по-разному.

Уже осенью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что олигархи теряют свое влияние в Украине. Апофеозом же стало решение о национализации собственности олигархов — Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Вячеслава Богуслаева и Константина Григоришина, часть предприятий которых была передана Министерству обороны.

Да и в экономическом смысле влияние украиснких олигархов значительно ослабло, ведь за время войны 20 самых богатых украинцев потеряли почти половину своего состояния – порядка 20 млрд дол.

Наиболее пострадавшим оказался самый богатый украинец Ринат Ахметов, чье состояние с 13,7 млрд дол. в феврале упало до 4,4 млрд дол в декабре. Тем не менее он по-прежнему остался самым богатым в Украине.

Политические итоги 2022: Передел рынка медиа

Еще одним косвенным свидетельством деолигархизации стал передел рынка медиа в Украине в 2022 году, что произошло, прежде всего, "благодаря" военным действиям и особым условиям, в которых работают СМИ, в том числе военной цензуре.

Вдобавок к этому тот же Ринат Ахметов еще летом вышел из медиабизнеса.

С принятием же 14 декабря Верховной Радой "Закона о медиа", в руки власти попал еще один мощный рычаг для переформатирования рынка – батог для непослушных.

В целом можно не сомневаться, что будущий 2023-й год станет годом очередных политических изменений для Украины, суть которых будет зависеть прежде всего от хода российско-украинской войны.

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