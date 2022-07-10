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Обвинений более, чем достаточно: в США требуют от Зеленского решить проблему с Ермаком

Член Палаты представителей США Виктория Спартц считает, что в близком окружении президента Зеленского может быть человек, которые может подыгрывать России

сегодня, 08:22 comments1066
Автор:

Кравцев Сергей
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Член Палаты представителей США Виктория Спартц выступила с резким заявлением в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновница заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины взять во внимание ее заявления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении на сайте Виктории Спартц.

Обвинений более, чем достаточно: в США требуют от Зеленского решить проблему с Ермаком

Андрей Ермак и Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Представительница Палаты представителей США отметила, что ее заявления – это не эмоции и президент Зеленский прилагает большие усилия на то, чтобы иметь международную поддержку в борьбе с коварным врагом, глава украинского государства тратит много времени и сил, чтобы отстоять суверенитет Украины, но у него остается нерешенной внутренняя проблема – это глава его офиса – Андрей Ермак.

Далее Виктория Спартц назвала ряд обвинений в адрес главы президентской канцелярии. 

По словам Спартц, первым сигналом стала утечка данных в Беларусь и в итоге срыв важной операции по захвату "вагнеровцев". Вторым настораживающим сигналом стали провальные мирные переговоры с Москвой перед начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. Третьим фактором, который также о многом говорит – это игнорирование предупреждений западных спецслужб о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение и войну против Украины. В итоге страна не сумела должным образом подготовиться к войне. Следующими факторами, где может быть замешан глава ОП есть оккупация Херсона, трагедия батальона "Азов", затягивание срочных закупок военной техники через Минобороны Украины, затягивание через своего зама Олега Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

При этом Спартц призвала, как американское, так и украинское правительства со всей серьезностью отнестись к ее заявлению, чтобы закрыть многие вопросы, которые возникли в отношении Андрея Ермака.

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Источник: https://spartz.house.gov/
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Обсуждения

Сергій

сегодня, 11:02

Єрмак як завхоз не повинен займатись політичною діяльністтю,Але Президент порушуючи всі державні справи дозволив Єрмаку займатись тим, що це не входить в його обов'язкі. Пан Єрмак заснував організовану структуру влади ,яка порушує статті Конституції України .Пане Президент доволі знущатись зз аконами які противоріччат Конституції України. Слава Україні!!! Захисникам Батьківщині Слава!!!

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